SoftServe eröffnet Generative AI Lab / Spezialisiertes Programm erweitert die KI/ML-Services von SoftServe

Frankfurt am Main (ots) - SoftServe, ein führender Anbieter für IT-Beratung und

digitale Dienstleistungen, hat kürzlich den Start seines Generative AI Labs

bekannt gegeben. Im Zuge des Forschungsprojekts werden SoftServes existierende

KI/ML-Kompetenzen ausgebaut, indem ein spezialisiertes Team generative

Modellforschung und -entwicklung in multimodalen KI-Anwendungen vorantreibt.

Damit stärkt SoftServe seine Fähigkeiten, Unternehmen durch das erfolgreiche

Implementieren von Generative-AI-Lösungen beim Erreichen ihrer

Geschäftsergebnisse zu unterstützen.



Im Rahmen des Generative AI Labs werden F&E-Projekte in mehreren zentralen

Bereichen gefördert. Zu diesen Bereichen zählen die Modell-Feinabstimmung und

Domänen-Anpassung, multimodale generative KI sowie Kosten-Leistungs-Optimierung

und Betriebsmanagement (LLMOps). Dieses Verschmelzen neuer Technologien kommt

SoftServes Kundschaft zugute. So werden die Forschungsziele und -zusammenhänge

gezielt auf deren Bedürfnisse und Strategien abgestimmt. Somit macht das

Generative AI Lab den Weg frei für die Entdeckung und pragmatische Umsetzung

geschäftsrelevanter Generative-AI-Anwendungen.