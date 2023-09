Neue Ära beginnt am Dach der Steiermark und Oberösterreichs

Schladming/Ramsau am Dachstein/Obertraun (ots) - Umbauarbeiten der Dachstein

Bergstation starten



Am Mittwoch, dem 6. September wurde im Rahmen einer Kick-off Veranstaltung die

wohl höchstgelegene Baustelle Österreichs eröffnet. Die Bergstation der

Dachstein Gletscherbahn wird in den kommenden Monaten einem umfassenden Außen-

und Innenumbau unterzogen und unter dem Motto "Energiekristall" im Frühjahr 2024

wiedereröffnet. Neben der steirischen Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl, dem

Bürgermeister von Ramsau am Dachstein Ernst Fischbacher sowie dem

Vizebürgermeister von Obertraun Bernhard Moser, konnte Planai Geschäftsführer

Dir. Georg Bliem auch Vertreter aus Wirtschaft sowie der bauausführenden Firmen

zum Kick-off begrüßen.



"Seit dem Jahr 1969 thront die Bergstation nun schon imposant über der Südwand

des Dachsteinmassivs. Nach über 54 Jahren wird es Zeit, die Station nach den

heutigen Qualitätsniveaus insbesondere mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit

umzubauen. Heute fällt der Startschuss für diese besondere Baustelle und ich

freue mich schon jetzt, wenn wir im Frühjahr 2024 zu einer feierlichen

Wiedereröffnung laden können", so Planai Geschäftsführer Dir. Georg Bliem. Auch

für Projektleiter Reinfried Prugger bedeutet der Umbau alles andere als

Alltagsarbeit: "Eine Baustelle in dieser Größenordnung und in dieser Höhenlage

ist für uns alle eine große Herausforderung. Ich möchte mich jetzt schon bei den

planenden und bauausführenden Firmen sowie unseren eigenen Mitarbeitern für

Ihren Einsatz bedanken. Nur durch ein gutes Miteinander ist ein solches Projekt

überhaupt umsetzbar".