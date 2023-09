First Solar stiegen um 2,3 Prozent. Morgan Stanley hatte die Titel des Photovoltaik-Konzerns hochgestuft. In die andere Richtung ging es für die Papiere des Finanzdienstleisters Block nach einer Abstufung durch die UBS./ajx/mis

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen deutet sich am Mittwoch ein schwächerer Start an. Es belasten die gestiegenen Ölpreise, die Inflations- und damit Konjunktursorgen wieder anheizen. Deshalb nehmen auch die Spekulationen wieder zu, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen noch für längere Zeit auf hohem Niveau lassen könnte.

