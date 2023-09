APA - Austria Presse Agentur gewinnt europäischen Agentur-Award

Wien (ots) - EANA-Award für "Excellence in News Agency Quality" geht 2023 an die

österreichische Nachrichtenagentur - Strategieprojekt Trusted AI ausgezeichnet



Für ihr strategisches Projekt "#APA-Playbook Trusted AI" wird die APA - Austria

Presse Agentur mit dem diesjährigen "Award for Excellence in News Agency

Quality", dem "Maxim Minchev"-Preis, der European Alliance of News Agencies

(EANA) ausgezeichnet. Der Preis wird jährlich für herausragende Leistungen

europäischer Nachrichtenagenturen vergeben.