GIGABYTE bringt die neuesten AMD Radeon RX 7800 XT und RX 7700 XT GAMING-OC-Grafikkarten auf den Markt

Ein wesentliches Merkmal des WINDFORCE-Kühlsystems ist die wechselnder Drehrichtung, bei der das Zentralgebläse im Vergleich zu den Seitengebläsen in die entgegengesetzte Richtung dreht. Dieses koordinierte Luftstromdesign verdoppelt den Luftdruck und reduziert Turbulenzen und leitet effektiv die Wärme vom oberen und unteren Bereich der Grafikkarte weg. Darüber hinaus verfügen die Karten über gut belüftete Designs mit Bildschirm-Kühlungstechnologie, welche die Wärmeverteilung für eine hervorragende Kühleffizienz optimiert.

Die Grafikkarten verwenden Wärmerohre aus Kupfer in direktem Kontakt mit der GPU. Sie erstrecken sich über das VRAM, das durch eine Kupferplatte unterstützt wird, um die optimale Kühlung kritischer Kerne zu gewährleisten. In Szenarien mit geringer Last oder geringem Stromverbrauch bleiben die Gebläse inaktiv und ermöglichen es Spielern, sich in absoluter Stille in ihr Spiel zu vertiefen.

In puncto Vielseitigkeit verfügen beide Grafikkarten über einen Dual BIOS-Schalter – einen physischen Schalter, der es Benutzern ermöglicht, mühelos zwischen dem Standard-OC-Modus, der für Hochleistungsaufgaben optimiert ist, und dem Silent-Modus, der sich ideal für ruhige Spielsitzungen eignet, zu wechseln.

Beide Karten verbessern die strukturelle Integrität und sind mit einer robusten Metallrückplatte, die nicht nur die Gesamtstruktur stärkt, sondern auch den PCB vor Durchhängern schützt, ausgestattet. Die Ästhetik wird durch eine fesselnde LED-Beleuchtung an der Seite weiter verbessert, die über das GIGABYTE-Kontrollzentrum an die individuellen Vorlieben angepasst werden kann.

GIGABYTE RX 7800 XT und RX 7700 XT GAMING-OC-Grafikkarten sind ab sofort auf dem Markt erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von GIGABYTE.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2193545/GIGABYTE_Launches_The_Latest_AMD_Radeon__RX_78000_XT_RX.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/gigabyte-bringt-die-neuesten-amd-radeon-rx-7800-xt-und-rx-7700-xt-gaming-oc-grafikkarten-auf-den-markt-301919083.html