Köln (ots) - Das Beste aus der fragmentierten Videonutzung herausholen - AdAlliance reagiert weiterhin auf die steigende non-lineare Videonutzung undlauncht unter der Dachmarke CrossOver Evolution den BigScreen Spot . Das neueMitglied der xMedia-Produktfamilie bündelt das gesamte Big Screen-Videoinventarund damit die adressierbare Reichweite der Ad Alliance Angebote im AddressableTV (ATV) und Connected TV (CTV). Ab dem 5. September gibt es die Premierenfeiermit der Deutschen Telekom und Mindshare.Wenn Bewegtbild, dann am liebsten auf dem Big Screen. Das giltzielgruppenübergreifend. Technologische Möglichkeiten erobern den Big Screen,machen ihn auf andere Art erlebbar und sorgen dafür, dass der Fernseher nach wievor hoch im Kurs ist. Da setzt der BigScreen Spot an, verbindet klassischeNutzungssituation mit neuen Spielarten, durch die Bündelung der ATV- undCTV-Inventare. Werbungtreibende können dadurch mit nur einer Buchung die volleadressierbare Reichweite auf dem Big Screen nutzen. Unterschiedliche Spotlängen,übergreifende Aussteuerung und Optimierung durch gattungsübergreifendes Cappingauf Haushalts-Ebene mit dem xMedia FC sowie verschiedene Targetingmöglichkeitenfür eine selektive Zielgruppenansprache stehen dafür zur Verfügung. Gleichzeitigerlebt das Publikum den zielgerichteten Spot im Vollbildmodus, ganz so wie beimTV-Live-Erlebnis und fügt sich so in das natürliche TV-Nutzungssetting ein. DieDeutsche Telekom macht den Live-Test und ist von September bis November miteinem 20-Sekünder in den ATV- und CTV-Premiumfeldern eingebunden.Daniel Jäger , Head of Group Media bei der Deutschen Telekom: "Wir möchtenGeschichten erzählen, die Menschen bewegen. Das funktioniert besonders gut mitBewegtbild auf dem großen Screen. TV spielt daher eine zentrale Rolle beiunseren Mediaaktivitäten und da TV heute schon mehr als Fernsehen ist, findenwir den Ansatz des BigScreen Spots spannend. Er verknüpft ATV und CTV und machtso die Integration für eine wirkungsvolle Präsenz auf dem Big Screen sehreinfach."Isabella Thissen , COO Ad Alliance: "Unsere Transformationsgeschichte läuft gutan. Wir gehen unsere Vision Stück für Stück an. Das beinhaltet, perspektivischalles, was unter den Begriff 'Advanced TV' gehört - TV, ATV, CTV und Total Video- zu bündeln und zu verknüpfen. Auf dem Weg zur maximalen Big Screen-Reichweiteist der BigScreen Spot ein sehr wichtiger Baustein, denn er bündelt die derzeitstark nachgefragten Kanäle ATV und CTV."Timucin Güzey , Managing Director bei Mindshare: "Noch nie gab es so viele undgute Optionen, Spots zur richtigen Zeit und bei der richtigen Person zuplatzieren. Dem langen Wunsch, den großen Bildschirm 'adressierbar' zu machen,