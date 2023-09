EU-Gericht kippt Sanktionsbeschluss gegen russischen Unternehmer

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Das Gericht der EU hat eine Sanktionsentscheidung der Europäischen Union gegen den russischen Geschäftsmann Aleksandr Schulgin teilweise gekippt. Die EU kann dagegen aber noch vorgehen. Solange bleibe die Sanktion in Kraft, erklärte das Gericht am Mittwoch in Luxemburg.

Weitere Klagen, unter anderem von einem Oligarchen mit seiner Familie, wies das Gericht zurück.