Shop Circle sammelt 120 Millionen US-Dollar in der Serie A, um die führende Software-Suite für E-Commerce-Marken aufzubauen

Die E-Commerce-Lösungen von Shop Circle bieten Online-Marken ein umfassendes Angebot an bahnbrechenden Technologien aus einer Hand.

Shop Circle meldet ein beachtliches Wachstum von 360% im Vergleich zum Vorjahr, das auf die Integration und den Ausbau seiner umfangreichen Suite von Back-End- und kundenorientierten Lösungen zurückzuführen ist.

"Wir freuen uns sehr, den erfolgreichen Abschluss unserer Serie-A-Finanzierungsrunde bekannt zu geben, die es uns ermöglichen wird, unser Angebot an E-Commerce-Tools weiter zu entwickeln und auszubauen", sagt Luca Cartechini, CEO und Mitbegründer von Shop Circle. "Unsere Vision war es schon immer, ein umfassendes Betriebssystem für E-Commerce-Marken zu schaffen, das ihnen die nötige Technologie bietet, um sich auf dem heutigen wettbewerbsorientierten Markt zu behaupten."

Shop Circle entwickelt aktiv proprietäre KI-gesteuerte Tools und Prozesse, um die Skalierbarkeit seines Kernbetriebes über alle Phasen hinweg zu verbessern.

Darüber hinaus hat Shop Circle zu seiner umfassenden Plattform ein datengesteuertes Tech-Stack-Beratungsprogramm eingeführt. Durch den Einsatz von KI und hyperpersonalisierten, datengesteuerten Erkenntnissen zielt das Unternehmen darauf ab, die Tech-Stacks von Marken zu optimieren, Kosten zu senken und Konversionen zu steigern, um außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu bieten.

"Seit unserer Gründung haben wir uns die KI-Revolution zu eigen gemacht und sofort mehrere Anwendungen entwickelt, um die meisten unserer Prozesse zu unterstützen und zu automatisieren, was einen deutlichen Vorteil beim Betrieb und Wachstum unserer Software-Suite darstellt. Unser Ziel ist es, E-Commerce-Unternehmer mit den hochleistungsfähigen Tools und der Expertise auszustatten, die sie benötigen, um ihr Geschäft mühelos zu skalieren", sagt Gian Maria Gramondi, Mitbegründer und COO of Shop Circle. "Mit unserem Tech-Stack-Review-Programm können wir E-Commerce-Unternehmen dabei unterstützen, ihr wahres Potenzial zu erschließen, indem sie sich von unnötigen Technologien und Kosten trennen und so langfristigen Erfolg und Wachstum ermöglichen."