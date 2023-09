KOSTJANTYNIWKA (dpa-AFX) - Durch russischen Beschuss eines Marktplatzes in der ostukrainischen Stadt Kostjantyniwka sind offiziellen Angaben zufolge mindestens 16 Menschen getötet worden. "Darunter ist auch ein Kind", teilte Ministerpräsident Denys Schmyhal am Mittwoch auf Telegram mit. Weitere 20 Personen seien verletzt worden./bal/DP/ngu

Marktplatz beschossen Mindestens 16 Tote in ostukrainischer Stadt

