Der CMO der globalen Markenerlebnisagentur Spiro spricht über die Zukunft der Branche und die Bindung von Marken und Kunden in einer neuen Kampagne

„Der Mehrwert für unsere Kunden besteht nicht nur darin, dass wir Veranstaltungen gestalten und durchführen", erklärt Carley Faircloth, Global CMO von Spiro, in einem Meinungsartikel in The Drum. „Es geht darum, dass wir Erlebnisse entwerfen können, um die Vorliebe der Kunden für ihre Marke zu wecken und zu erhalten … die Umsetzung ist das A und O … das ist der Punkt, an dem unsere Branche die Messlatte höher legen kann."

Im Fall von Spiro nutzt die Agentur ihre einzigartige differenzierte Core Four-Perspektive, die CCXD-Omnichannel-Kommunikationsstrategie, den messbaren und umsetzbaren T•RO und den G.R.A.V.I.T.Y.- Index, um den Wert dieser intensiven Verbindungen zwischen Marke und Verbraucher aufzubauen, zu pflegen und darzustellen. Spiro geht auf die Bedürfnisse seiner Kunden ein und arbeitet daran, die treibenden Kräfte, Verhaltensweisen und Motivatoren seiner Zielgruppe zu verstehen, um Erlebnisse zu schaffen, die Marke und Kunde für immer verbinden.

„In der Vergangenheit haben Agenturen im Bereich Erlebnismarketing den Schwerpunkt zu stark auf das Erlebnis gelegt, während sie die Marke nicht ausreichend zur Geltung brachten", sagt Faircloth. „Unsere Kunden suchen heute nicht mehr nur einen „Verkäufer", sondern einen strategischen Geschäftspartner, der sie bei der Erreichung ihrer Geschäftsziele unterstützt und ihnen gleichzeitig Erlebnisse bietet, die ihre Marken in den Herzen und Köpfen ihrer wichtigsten Zielgruppen als Nummer eins verankern."

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Spiro die Entwicklung der Branche einschätzt und wie eine Full-Service-Agentur durch die Verbindung von Marke und Kunde für Brand Gravity sorgen kann, dann klicken Sie hier. Um die neuen WOW-Erlebnisse zu sehen, die Spiro für seine Kunden geschaffen hat, besuchen Sie bitte ThisIsSpiro.com.

MEDIENKONTAKT:

Jenn Joseph

The Encore Agency

602-329-8040

Jenn@TheEncoreAgency.com

Informationen zu Spiro

Experience Brand Gravity: Spiro (sp-ei-roh), die globale Agentur für Markenerlebnisse, entwickelt neue WOW-Lösungen und schafft Mehrwerte für seine Kunden durch Markenerlebnisse und Events, die Marke und Kunden verbinden. Wir sind ein Partner, der auf Ihre geschäftlichen Anforderungen sowie auf die Verhaltensweisen und Bedürfnisse Ihrer Zielgruppe eingeht. Die hauseigenen Strategen, Kreativen, Innovatoren, Entwickler, Vermarkter und Spezialisten von Spiro arbeiten mit einigen der bekanntesten Marken der Welt zusammen, um Ihre Markenziele zu erreichen und Ihre Zielgruppen zu vereinen – wo auch immer sie sich befinden mögen. Wir entwerfen Erlebnisse, die die Marke unserer Kunden für immer in den Herzen und Köpfen ihrer Zielgruppe verankern und durch strategische, kreative und fortschrittliche digitale Lösungen die Gunst der Kunden auf ihre Marke lenken und erhalten.Weitere Informationen finden Sie auf ThisIsSpiro.com.

www.ThisIsSpiro.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2201931/Spiro_Experience_Brand_Gravity.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2091294/SPIRO_FullColor_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/der-cmo-der-globalen-markenerlebnisagentur-spiro-spricht-uber-die-zukunft-der-branche-und-die-bindung-von-marken-und-kunden-in-einer-neuen-kampagne-301919298.html