Heidrick & Struggles mit neuen Beratern

München / Frankfurt (ots) - Dr. Jonas Pollex (34) verstärkt seit 1. September

als Principal das deutsche Team der internationalen Personalberatung Heidrick &

Struggles (Nasdaq: HSII). Herr Pollex ist als Mitglied der Industrial Practice

vom Münchner Büro aus tätig. Er arbeitete zuvor mehrere Jahre als

Management-Berater bei Bain & Company, wo er weltweit Klienten in den Bereichen

Technology, Manufacturing, Private Equity und Financial Services unterstützte.

Jan Pollex studierte in England PPE (Philosophy, Politics, Economics) und

promovierte an der University of Oxford in Geschichte.



Er wird bei Heidrick & Struggles vornehmlich die Schwerpunkte Industrial

Technology und Energy bearbeiten.