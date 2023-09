NAIROBI (dpa-AFX) - Afrikanische Staatschefs haben zum Abschluss des ersten Afrika-Klimagipfels den Umbau des weltweiten Finanzsystems für mehr Fairness gefordert. Am Mittwoch verkündeten die Teilnehmer des Gipfels in Kenias Hauptstadt den Beschluss der sogenannten Nairobi-Erklärung, mit der die afrikanischen Staaten als gemeinsame Verhandlungsgrundlage in die bevorstehende Weltklimakonferenz im November in Dubai gehen wollen. "Als Kontinent haben wir unseren gemeinsamen Standpunkt entwickelt, der unsere Ambitionen für einen sozioökonomischen Wandel und unsere Klimaschutzagenda zusammenfasst", sagte Kenias Präsident William Ruto in seiner Abschlusserklärung.

An dem dreitägigen Spitzentreffen hatten afrikanische Staatschefs sowie Vertreter der Vereinten Nationen, von Regierungen aus anderen Regionen der Welt, Nichtregierungsorganisationen und der Privatwirtschaft teilgenommen. Es war der erste Klimagipfel, bei dem es in erster Linie um Afrika und seine rund 1,3 Milliarden Einwohner ging. Der Kontinent leidet stark unter den Folgen der Klimakrise, trägt aber wenig zu den klimaschädlichen Treibhausgasemissionen bei.