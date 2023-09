JEFFERIES stuft MTU Aero Engines AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Eine Auswertung von Flugdaten zeige für August eine anhaltende Erholung der Flugstunden, was ihre Erwartung eines schwachen Sommers widerlege, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Flugstunden mit Triebwerken, an denen MTU beteiligt ist, hätten aber ihre Erholung unterbrochen. Sie stünden aktuell leicht unter dem Mai-Hoch./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2023 / 15:18 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2023 / 15:18 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die MTU Aero Engines Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 212,2EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chloe Lemarie

Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 280

Kursziel alt: 280

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m