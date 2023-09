BERNSTEIN RESEARCH stuft DANONE auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Danone auf "Underperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Analyst Bruno Monteyne beschäftigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zur Haushalts- und Konsumgüterbranche mit den Kosten, die eine Wende in Richtung "nachhaltiges Palmöl" hätte. Anders als von vielen Unternehmen behauptet, sei die Beschaffung von Palmöl bislang nicht nachhaltig. Mittelfristig müsse die sogenannte RSPO-Zertifizierung (Roundtable for Sustainable Palm Oil) ausgebaut werden mit zusätzlichen Faktoren wie Nachverfolgbarkeit und Wiederaufforstung. Das werde bei vielen Unternehmen an den Gewinnmargen zehren. Langfristig sei der Kostendruck sogar noch höher, da Unternehmen früher oder später nach teureren Alternativen zu Palmöl suchen dürften. Gründe seien unter anderem steigende Preise für pflanzliche Öle und geringere Erträge wegen des Klimawandels./ck/laVeröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2023 / 16:20 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2023 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DANONE Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 52,69EUR gehandelt.



