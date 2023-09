Apple in gefährlichem Terrain

Unter dem Strich hat Apple erneut geliefert und sowohl beim Ergebnis je Aktie wie auch den Erlösen die Erwartungen des Marktes wenn auch knapp geschlagen. Allerdings verfehlte der Konzern bei seinem wichtigsten Produkt, dem iPhone, die Schätzungen. Immerhin soll sich das Wachstum im laufenden Quartal wieder deutlich beschleunigen. Gerettet wurde die Bilanz durch das Dienstleistungsgeschäft mit dem Rekordwert von einer Milliarde kostenpflichtiger Abos. Auch in der Telefonkonferenz blieb die Aktie leicht unter Druck und wird aktuell rund zwei Prozent tiefer taxiert. Firmenchef Tim Cook will ähnlich wie die anderen Tech-Konkurrenten Milliarden in KI investieren.

Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung kletterten um drei Prozent auf 22,6 Mrd. Dollar. An der Börse legte der Kurs des wertvollsten Unternehmens der Welt seit Jahresbeginn um satte 60 Prozent zu, zuletzt schwächte sich die Dynamik aber etwas ab. Anleger bezahlen derzeit einen Preisaufschlag von gut 20 Prozent auf den langfristigen Mittelwert. Dies ist historisch gesehen eher viel und spricht für eine Pause. Zuletzt bestätigte der MACD nicht mehr das neue Hoch bei der Aktie. Auch dieser Signalgeber mahnt daher eher zur Vorsicht. Ein Rücklauf in Richtung des Ausbruchsniveaus (180 Dollar) wäre somit nicht überraschend. Grundsätzlich ist der langfristige Aufwärtstrend aber intakt, Rücksetzer bieten sich also zum Einstieg an.