“), das von den Parteien bezüglich der Transaktion und des Konzessionsgebiets zu gründen ist. Nittetsu hat außerdem das Recht, seine Investitionen in das Projekt zu beenden. Sollte sich Nittetsu dafür entscheiden, die 2. Stufe nicht fortzusetzen, würde seine Beteiligung an der Projektgesellschaft annulliert und an das Unternehmen zurückfallen. Die 1. Stufe wird voraussichtlich etwa drei Jahre dauern; anschließend kann Nittetsu selbst entscheiden, ob es zur Stufe 2 übergehen möchte.

: Während der optionalen Phase kann Nittetsu insgesamt 10 Mio. $ investieren, um eine Beteiligung von 20 % an dem Projekt zu erhalten, was sich als Eigenkapital in einem neuen Unternehmen niederschlagen würde (das „

Die Gesamtsumme von 25 Mio. $, die durch Nittetsu zu zahlen wäre, würde das Projekt New Craigmont mit 62,5 Mio. $ bewerten und Nittetsu eine Beteiligung von 40 % am Kupferprojekt New Craigmont sichern. Die Investitionen würden direkt in das Projekt fließen. Bei Inkrafttreten der endgültigen Vereinbarung möchte Nittetsu in zwei Phasen investieren:

Vancouver, B.C., Kanada, 6. September 2023 / IRW-Press / Nicola Mining Inc. (TSX.V: NIM) (FWB: HLI), (das „Unternehmen“ oder „Nicola“) gibt bekannt, dass es eine unverbindliche Absichtserklärung („LOI“) mit Nittetsu Mining Co. Ltd. („Nittetsu“) [i] , einem unabhängigen, börsennotierten Unternehmen mit Sitz in Japan, unterzeichnet hat, gemäß der Nicola ein Joint Venture mit Nittetsu über das sich vollständig im Besitz des Unternehmens befindliche Kupferprojekt New Craigmont (das „Projekt“) eingehen und Nittetsu dafür bestimmte Explorations- und andere Kosten übernehmen würde, die bei Abschluss (die „Transaktion“) bis zu 25. Mio. $ betragen könnten.

Nicola Mining Inc. unterzeichnet Absichtserklärung mit Nittetsu Mining Co. Ltd. über Exploration auf Kupferprojekt New Craigmont

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer