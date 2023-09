BERNSTEIN RESEARCH stuft H&M auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für H&M von 125 auf 130 schwedische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst William Woods beschäftigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie mit der aktuellen Marktentwicklungen für europäische Modehändler. Er erwähnte eine Stärke der Märkte in Spanien, Großbritannien und den Niederlanden, aber eine Schwäche in den USA, Frankreich und Deutschland. Mit Blick auf bald anstehende Quartalszahlen bevorzugt er die Primark-Mutter AB Foods vor Inditex und H&M./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2023 / 22:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2023 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 14,01EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: William Woods

Analysiertes Unternehmen: H&M

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 130

Kursziel alt: 125

Währung: SEK

Zeitrahmen: 12m