Univar Solutions gibt erweiterte Vertriebsbeziehung mit Dow in Deutschland für Silikonzusätze (Silicone Additives) und Harze in Lack- und Beschichtungsmärkten bekannt

DOWNERS GROVE, Ill., 6. September 2023 /PRNewswire/ -- Univar Solutions Inc. („Univar Solutions" oder „das Unternehmen"), ein führender globaler Lösungsanbieter für Nutzer von Spezialinhaltsstoffen und Chemikalien, gab heute bekannt, dass es seine langfristige Vertriebspartnerschaft mit Dow nach Deutschland ausdehnt. Mit der Aufnahme einer breiten Palette von DOWSIL Silicone Additives und DOWSIL Silicone Resins stärkt Univar Solutions sein Portfolio an Beschichtungen, Klebstoffen, Dichtungsmitteln, Elastomeren (CASE) und Industrieprodukten für Lack- und Beschichtungsanwendungen in der Region weiter.

„Wir freuen uns sehr, dass wir unsere globale Beziehung zu Dow ausbauen und unser Portfolio an Silikonen erweitern können. Dow ist seit Jahrzehnten ein innovativer Marktführer im Hochleistungssilikonbereich. Als langjährige Vertriebspartner wissen wir, dass wir gemeinsam dazu beitragen können, Kunden auf der ganzen Welt geschäftlichen und technischen Erfolg zu bieten", sagte Chris Fitzgerald, globaler Vizepräsident für Beschichtungen, Klebstoffe, Dichtungen, Elastomere und Gummi (Rubber) sowie Kunststoffzusatzstoffe für Univar Solutions. „Unsere Silikonkunden in Deutschland werden weiterhin von demselben hohen Niveau an zuverlässigem und konsistentem Service und hervorragender technischer Expertise profitieren, die sie in unserem Essener Lösungszentrum (Essen Solution Center) finden, zusammen mit einem umfangreicheren Produktportfolio, das ihnen hilft, ihre Innovationen und ihr Wachstum zu beschleunigen."

Silikonzusätze und -harze bieten eine sich ergänzende Kombination von Vorteilen, die für eine Vielzahl von kritischen Funktionen bei Farben und Beschichtungsanwendungen in einer Vielzahl von Industrie- und Verbrauchermärkten ausgelegt sind. Silikonzusätze, die für Formulierungen auf Wasser- und Lösungsmittelbasis entwickelt wurden, werden verwendet, um Wärme- und Feuchtigkeitsbeständigkeit, verbesserte Witterungsbeständigkeit, Farb- und Glanzerhalt, Einhaltung der Vorschriften für flüchtige organische Verbindungen (VOC) und Kompatibilität mit organischen Harzen zu gewährleisten. Vielseitigkeit, Benutzerfreundlichkeit und hohe Effizienz bei niedrigen Konzentrationen machen Silikonzusatzstoffe und -harze für Farben und Beschichtungen zu einer attraktiven und nachhaltigeren Lösung für viele Hersteller auf der ganzen Welt.