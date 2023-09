First Phosphate ( CSE: PHOS, FSE: KD0, WKN: A3DQCH ) hat heute sehr ermutigende Ergebnisse aus dem Labor erhalten, denn die durchgeführten Tests ergaben, dass es mit dem Central-Prayon-Verfahren möglich ist, aus einem Apatitkonzentrat eine hochwertige Phosphorsäure in Handelsqualität (MGA) herzustellen.

Bereits am 19. Juni 2023 hatte First Phosphate berichtet, dass eine 900 Kilogramm schwere Probe des Apatitkonzentrats, die in der Pilotanlage des Unternehmens bei SGS Québec produziert worden war, an Prayon Technologies SA in Belgien verschickt worden war. Hier sollten Tests herausfinden, ob aus dem Konzentrat die Herstellung von gereinigter Phosphorsäure in Batteriequalität möglich ist.

Innerhalb der durchgeführten Studien wird Prayon Technologies sowohl die Qualität des gewonnenen Produkts wie auch die Durchführbarkeit des Prozesses selbst bewerten. So wird First Phosphate in die Lage versetzt, die optimalen Parameter für die MGA-Produktion zu ermitteln.

Die Tests bestätigen First Phosphat den gewählten Verarbeitungsweg

Der erste Bericht über die Pilotversuche zur Herstellung von Phosphorsäure in Handelsqualität liegt nun vor. Den Abschlussbericht sowie verschiedene Details zu den durchgeführten Versuchsreihen wird Prayon Technologies voraussichtlich im Lauf des vierten Quartals 2023 vorlegen.

First Phosphate hat jedoch schon heute Grund zur Freude und zur Zufriedenheit, denn die Ergebnisse bestätigen die Arbeit der Pilotanlage und die Qualität des in ihr gewonnenen Produkts. So kann das Phosphatgestein-Konzentrat als hochwertiges Eruptivgestein mit einem P2O5-Gehalt von etwa 40,6 Prozent betrachtet werden. Der allgemeine Verunreinigungsgehalt ist im Vergleich zu anderen Gesteinskonzentraten, die in derselben Region abgebaut werden, niedrig. Dies gilt insbesondere für den Chlorgehalt der mit rund 630 ppm ausgesprochen niedrig ausfällt.

Positiv hervorzuheben ist auch, dass eine weitere Zerkleinerung des Phosphatgesteins nicht erforderlich ist. Auch der Betrieb der Pilotanlage, in der dieses Phosphatgestein verwendet wurde, war stabil und ließ sich im CPP-Verfahren recht einfach durchführen.

Hohe Reinheit, hoher Wirkungsgrad, niedrigere Kosten

Ebenfalls erfreulich ist der hohe Wirkungsgrad, also die P2O5-Rückgewinnung des globalen Angriffsfiltrationsprozesses der Pilotanlage. Er liegt bei über 99 Prozent. Der Gesamtphosphatgehalt des erzeugten Gipses ist mit durchschnittlich weniger als 0,2 Prozent hingegen gering und schon jetzt deutet sich an, dass die Gesamtgröße der Anlage, einschließlich der beiden Filter, aufgrund der guten Ergebnisse relativ kompakt sein wird.

Aus der erzeugten Schwachsäure kann problemlos Phosphorsäure in Handelsqualität (54 Prozent P2O5) gewonnen werden. Während der Umwandlung beträgt der spezifische Schwefelsäureverbrauch pro Tonne P2O5 2,4 Tonnen. Hinzu kommen 3,5 Tonnen Prozesswasser. Die durch das Verfahren erzeugte Menge an Calziumsulfat beträgt 3,5 Tonnen Halbhydrat pro Tonne erzeugtem P2O5.

Im Vergleich zu anderen Verfahren zur Herstellung von Phosphorsäure sind die Auswirkungen des CPP-Verfahrens auf die Umwelt gering, da weniger Wasser benötigt wird. Bei diesem Verfahren wird auch sauberes Calziumsulfat mit hoher Reinheit und niedrigem Feuchtigkeitsgehalt erzeugt. Das Calciumsulfat ist von einer Qualität, die als Putz im Wohnungs- und Hochbau oder in Betonmischungen für den Bau verwendet werden kann.

Fazit: Insgesamt können die durchgeführten Tests auf voller Linie überzeugen. Sie beweisen die Funktionsfähigkeit der Anlage und bestätigen den zur Verarbeitung gewählten Weg. Auch die Zusammensetzung des Phosphatgesteinskonzentrats kann überzeugen. Die Verunreinigungen sind gering, was zu einem deutlich geringeren Bedarf an Schwefelsäure führt. Sie wird benötigt, um das Calziumsulfat zu binden. Unerwünscht sind auch die Eisen-, Aluminium- und Magnesiumoxidanteile. Sie fallen mit einem Verhältnis von 0,042 ebenfalls sehr niedrig aus. Dies alles trägt dazu bei die Kosten für den Aufarbeitungsprozess sehr niedrig zu halten.

