Egos behindern die Digitalisierung / Es mangelt an Reflexionsfähigkeit und Flexibilität (FOTO)

Egos behindern die Digitalisierung / Es mangelt an Reflexionsfähigkeit und Flexibilität

Friedewald (ots) - Kein Fachbereich in einer Verwaltung und keine Abteilung in

einem Unternehmen kommt heute noch ohne IT aus. Die Digitalisierung von

Arbeitsprozessen, Schnittstellen zu Kunden, anderen Fachbereichen oder

Zulieferern sowie Informations- und Reporting-Tools erfassen jeden einzelnen

Arbeitsplatz. Dem entgegen stehen die althergebrachten Hierarchien und

Vorgesetzte, die nur in seltenen Fällen IT-Expertise besitzen, dafür aber auf

eine lange Karriere zurückblicken. Diese Melange lässt nicht wenige IT-Projekte

scheitern. Kommen dann noch externe IT-Projektmanager hinzu, laufen viele

Vorhaben gänzlich aus dem Ruder.



"Diejenigen, die die Fachkompetenz besitzen, sind extern, und die, die das Sagen

haben, sind fachfremd. Beide treffen auf Mitarbeiter, die neue Technologien

nicht unbedingt herbeisehnen", beschreibt Oliver Meinecke eine häufige Situation

aus seiner beruflichen Praxis. Meinecke ist IT-Projektmanager und gilt als

Experte für Effizienz in der IT. Seine These: Viele Projekte scheitern an Egos.

Egos behindern nicht selten die Digitalisierung ganzer Sparten und Behörden.