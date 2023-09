BlackBerry gibt Tagesordnung für BlackBerry Summit bekannt

WATERLOO, Ontario, 6. September 2023 /PRNewswire/ -- BlackBerry Limited (NYSE: BB; TSX: BB) gab heute das Programm für den BlackBerry Summit bekannt, die größte Veranstaltung des Unternehmens in diesem Jahr, die am 17. Oktober 2023 im Conrad New York Downtown stattfinden wird.

Der BlackBerry Summit wird die globalen Trends enthüllen, die die Zukunft des Geschäfts in diesem Jahrzehnt prägen werden, in einer Welt, die von schnellen technologischen Entwicklungen angetrieben wird und von einem digitalen Vertrauensdefizit betroffen ist. Darüber hinaus werden die Teilnehmer neue Technologien für ihren IT- und IoT-Bedarf kennenlernen – von Edge Intelligence, Cybersicherheit und Kommunikationslösungen über eingebettete Systeme und Künstliche Intelligenz (KI) bis hin zu Generativer KI (GenAI) und mehr.

Die neue und erweiterte Veranstaltung, die sich um das Thema „Vertrauen" dreht, wird führende Stimmen aus der ganzen Welt zusammenbringen und durch Grundsatzreden, Sitzungen, Demonstrationen, Rundtischgespräche und Networking einen Ausblick auf die Unternehmensstrategie bieten.

„Der BlackBerry Summit verspricht, Ihrer Forderung nachzukommen, stärker mit BlackBerry in Verbindung zu treten, um Innovationen und Partnerschaften zu entwickeln, die Vertrauen in Ihre digitalen Transformationsprozesse bringen. Die Veranstaltung wird auch die Makrotrends aufzeigen, die Sie bei der Gestaltung Ihrer Geschäftsstrategien berücksichtigen müssen", erklärte Neelam Sandhu, Chief Elite Customer Success Officer, Chief Marketing Officer und Head of Sustainability bei BlackBerry. „Wir sind begeistert, ein Programm vorzustellen, das die IT- und IoT-Ökosysteme transformieren und es unseren Kunden ermöglichen wird, in der digitalen Welt erfolgreich geschäftlichen Nutzen zu erschließen. Von KI und GenAI bis hin zu Edge Intelligence, Cybersicherheit und mehr, wird der BlackBerry Summit ein Erlebnis bieten, das man sich nicht entgehen lassen darf".

