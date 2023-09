Quanzhou beherbergt weltberühmte Welterbestätten und erlebt einen Tourismusboom. In der ersten Jahreshälfte wurde die Stadt von insgesamt 38,16 Millionen in- und ausländischen Touristen besucht, was einem Anstieg von 49,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Einnahmen aus dem Tourismus beliefen sich auf 43,18 Milliarden Yuan anstieg, was einem Anstieg von 60,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

PEKING, 6. September 2023 /PRNewswire/ -- Bereits vor zwei Jahren, am 25. Juli 2021, wurde „Quanzhou: Emporium of the World in Song-Yuan China" (Quanzhou: Markt- und Handelsplatz der Song-Yuan-Dynastie) in die UNESCO-Weltkulturerbeliste aufgenommen. Kürzlich fanden in Quanzhou City, in der ostchinesischen Provinz Fujian, eine Reihe von Feierlichkeiten statt.

