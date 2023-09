REPT BATTERO erweitert seine globale Reichweite mit der Einweihung der europäischen Niederlassung

MÜNCHEN, 6. September 2023 /PRNewswire/ -- REPT BATTERO, ein weltweit führendes Unternehmen für innovative Energiespeicherlösungen, hat mit der offiziellen Eröffnung seiner europäischen REPT BATTERO-Niederlassung Deutschland in München einen historischen Moment gefeiert. Vertreter von BMW und Renault, Delegierte der "German Overseas Chinese Association", Vertreter der Abteilung Arbeit und Wirtschaft der Stadt München sowie Delegierte der German Chamber of Commerce China Center u.v.m. nahmen an der Veranstaltung teil.

Die Gründung der europäischen Niederlassung ist ein strategischer Schritt, der mit den optimistischen Aussichten von REPT BATTERO für den Elektrifizierungssektor in verschiedenen Bereichen wie Automobilindustrie, Schifffahrt, Industriefahrzeuge und Baumaschinen in Einklang steht. Ziel der Niederlassung ist es, die steigende Nachfrage nach zuverlässigen neuen Energieleistungs- und Energiespeichersystemen zu befriedigen, die breite Einführung sauberer Energiequellen zu erleichtern und durch lokale Kooperationen Innovationen voranzutreiben. Gleichzeitig wird die europäische Niederlassung in Zukunft ein Vertriebs-, Produktions- und Technologiezentrum werden.

Im gesamten Jahr 2022 lag REPT BATTERO mit seinen Lieferungen von Energiespeicherbatterien an dritter Stelle. In Zukunft wird REPT weiterhin führende Technologieprodukte für lokale Energiespeicherkunden in Europa anbieten, einschließlich der Entwicklung neuer Energieprojekte, Haushaltsspeicher, industrieller und kommerzieller Energiespeicher und Mega-Energiespeicherversorger.

Im Rahmen der Veranstaltung stellte REPT BATTERO seinen umfassenden Plan für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance (ESG) roadmap) vor, der darauf abzielt, bis 2026 die Kohlenstoffneutralität im Betrieb und bis 2026 die Kohlenstoffneutralität der Wertschöpfungskette zu erreichen. Dieser Plan umfasst Umweltverantwortungs-Ziele, Unterstützung von Initiativen zur Förderung gesellschaftlicher Auswirkungen und Standards für hervorragende Unternehmensführung, die alle darauf abzielen, Innovationen und Fortschritt in Richtung einer nachhaltigen Zukunft voranzutreiben.