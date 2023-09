Goldbeck steigert Gesamtleistung und baut Präsenz in Europa aus - Rahmenbedingungen herausfordernd (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 5

Bielefeld (ots) -- Fokus auf Europa: Anteil der außerhalb von Deutschland erwirtschaftetenGesamtleistung steigt auf 38 Prozent. Mehr als 12.000 Menschen sind an über100 Standorten in ganz Europa für Goldbeck tätig- Design, Bau und Service: Gesamtleistung steigt auf 6,7 Milliarden Euro- Rahmenbedingungen für die nächsten Jahre herausfordernd: Baukonjunktur spürbarschwächer- Lösung für die Wohnungsknappheit: Goldbeck realisiert Wohnraum ab 2.000 Europro Quadratmeter brutto- Vorreiterrolle: Goldbeck verfolgt konkrete Nachhaltigkeitsziele aufUnternehmens-, Produkt- und Projektebene- Digitalisierung, Baumaterialien und Anwendung künstlicher Intelligenz:Goldbeck treibt Innovationen intensiv voranDas europaweit tätige Bau- und Dienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz inBielefeld hat heute seine Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2022/23bekanntgegeben. Goldbeck blickt, angesichts der Materialversorgungsengpässe undstarken Preissteigerungen bei Material und Energie, auf ein insgesamtzufriedenstellendes Geschäftsjahr zurück. Vom 1. April 2022 bis zum 31. März2023 erwirtschaftete das Unternehmen eine Gesamtleistung von 6,7 Milliarden Euro(Vorjahr: mehr als 5 Milliarden Euro). Aufgrund anhaltender politischer undwirtschaftlicher Unsicherheiten und der Effekte aus Zinsanstieg undWirtschaftslage ist der Ausblick auf die kommenden Jahre jedoch zurückhaltend.Im Berichtszeitraum übergab Goldbeck insgesamt 573 Immobilien schlüsselfertig anKunden in ganz Europa - davon 312 Logistik- und Produktionshallen, 100Bürogebäude, 70 Parkhäuser, 38 Schul- und Sondergebäude, sieben Sporthallensowie sieben Wohngebäude. 39 Immobilien revitalisierte die Goldbeck-EinheitBauen im Bestand. Die Technical Solutions haben sich auf Mieterausbau undtechnische Umbauten spezialisiert und realisierten 79 Projekte. Goldbeckrealisiert alle Gebäude als individuell konfigurierbare Produkte auf Basisindustriell vorgefertigter Systemelemente und liefert damit wichtigeLösungsansätze für nachhaltiges, wirtschaftliches und schnelles Bauen.Angesichts neuer nachhaltigkeitsbedingter regulatorischer Anforderungen istGoldbeck wichtiger Partner für Bauherren in der Planung, dem Bau sowie demBetrieb ESG-optimierter Gebäude.Auch auf dem in Deutschland angespannten Wohnungsmarkt liefert Goldbeck einenzentralen Beitrag durch das elementierte Bauen mit System: "Weil wir wesentlicheSystemelemente in eigenen Werken vorfertigen, schaffen wir in kürzester Zeitbezahlbaren und gleichzeitig hochwertigen Wohnraum mit hohen Standards und