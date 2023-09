CXV Global and Panacea Technologies geben neuen Namen bekannt

Der neue Name markiert einen Meilenstein in der Entwicklung der Unternehmen, die mit dem Zusammenschluss im letzten Jahr begann, um Kunden eine ganzheitliche Plattform von Produkten, Technologien und professionellen Dienstleistungen zu bieten. Als vereintes Unternehmen kann Catalyx standortübergreifende und multinationale End-to-End-Wertschöpfungsketten für Unternehmen in stark regulierten, produktionsintensiven Branchen automatisieren.

CORK, Irland, und PHILADELPHIA, 6. September 2023 /PRNewswire/ -- CXV Global and Panacea Technologies gaben heute ihren neuen Namen Catalyx bekannt, der ihren gemeinsamen Zweck und ihr Angebot widerspiegelt, das sich auf die Optimierung von Betriebsabläufen für Unternehmen auf dem Gebiet der Life Sciences und anderen stark regulierten Branchen konzentriert.

Um die neue Marke von Catalyx zu sehen und mehr über die Lösungen des Unternehmens zu erfahren, besuchen Sie bitte www.catalyx.ai.

„Unser neuer Name verkörpert unsere Expertise in der Wissenschaft der Betriebsabläufe. Catalyx ist ein Wortspiel mit ‚Katalysator', einer Substanz, die die Reaktionsgeschwindigkeit einer chemischen Reaktion erhöht, und repräsentiert unser Engagement für die Nutzung unserer Geschwindigkeit und Fähigkeiten, um die operative Leistung unserer Kunden zu maximieren", so Pieter Krynauw, CEO, Catalyx.

Catalyx wird seine neue Marke auf zwei bevorstehenden Branchenkonferenzen vorstellen:

PACK EXPO: Stand #SL-6185 in Las Vegas vom 11. bis 13. September

vom 11. bis 13. September PPMA Show: Stand A96 in Birmingham vom 26. bis 28. September

Informationen zu Catalyx

Catalyx ist auf die Wissenschaft der Betriebsprozesse spezialisiert. Mit Präsenzen in Nordamerika und Europa automatisiert und betreut das Unternehmen Forschung und Entwicklung, Produktion, Verpackung und Lieferprozesse weltweit mit einer ausgeklügelten Mischung aus Produkten, Technologien und professionellen Dienstleistungen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2022 gegründet, nachdem CXV Global (Crest Solutions, Xyntek und VistaLink) und Panacea Technologies sich zusammenschlossen. Seit über drei Jahrzehnten hilft die partnerschaftliche Kultur von Catalyx Unternehmen in produktionsintensiven, stark regulierten Branchen, ihre operative Effizienz, Leistung und Sicherheit zu optimieren. Um mehr über die Erfahrung des Unternehmens und die umfassende Palette an Fähigkeiten und Lösungen zu erfahren, besuchen Sie bitte www.catalyx.ai.

