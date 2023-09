DORTMUND (dpa-AFX) - Durch einen Schaden an der Oberleitung hat die Bahn den Dortmunder Hauptbahnhof am Mittwochabend für den Zugverkehr gesperrt. Es gab starke Behinderungen im Nah- und Fernverkehr. Züge rund um Dortmund waren massiv verspätet oder fielen aus. Derzeit werde versucht, Lösungen für Reisende zu finden, sagte eine Bahnsprecherin.

Leitungsschaden Züge am Dortmunder Hauptbahnhof stehen still

