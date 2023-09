Investment- und Handelsmesse zur Verarbeitung von Agrarerzeugnissen fand in der Stadt Zhumadian, Henan, China, statt

ZHUMADIAN, China, 6. September 2023 /PRNewswire/ -- Am 6. September fand die 25. China Agricultural Products Processing Industry Investment and Trade Fair in der Stadt Zhumadian in der zentralchinesischen Provinz Henan statt.

Die Veranstaltung wird vom chinesischen Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Angelegenheiten (China's Ministry of Agriculture and Rural Affairs) und der Volksregierung der Provinz Henan (People's Government of Henan Province) ausgerichtet und wird von den entsprechenden Abteilungen des Ministeriums und der Provinz sowie der lokalen Regierung von Zhumadian organisiert.