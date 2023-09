EINFÜHRUNG DES PARFÜMS TUMI 19 DEGREE

New York (ots/PRNewswire) - ENTWICKELT, UM GRENZEN ZU ÜBERSCHREITEN



Heute stellt TUMI, die führende internationale Reise- und Lifestyle-Marke, seine

neueste Ergründung im Bereich der Luxusdüfte für Männer vor: TUMI 19 Degree.

Inspiriert von der Leistung und Präzision der ikonischen

19-Grad-Aluminium-Kollektion der Marke, wurde dieses Parfüm aus dem unstillbaren

Wunsch nach Entdeckung, Design und Innovation geboren. TUMI 19 Degree bietet ein

einzigartiges, sinnliches Erlebnis, das alles überdauert, was ihm das Leben in

den Weg wirft. Mit unseren patentierten, langlebigen Technologien erweitert TUMI

19 Degree die Grenzen der Erforschung neuer Materialien, um den Inbegriff von

Exzellenz zu schaffen.



"Wir freuen uns sehr, das TUMI 19 Degree Parfüm vorzustellen und damit unser

Duftportfolio auf insgesamt sieben exquisite Düfte zu erweitern", sagt TUMI

Creative Director Victor Sanz. "Der aufwendig gestaltete Flakon spiegelt die

gleichen ästhetischen Prinzipien wider, die auch in unserer ikonischen 19

Degree-Reisekollektion zu finden sind - eine harmonische Mischung aus Stärke und

Fluidität, perfekt geeignet, um Sie auf jeder Reise zu begleiten."