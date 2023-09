(In der 11.50 Uhr gelaufenen Meldung zu ukrainischen Wärmekraftwerken hat das ukrainische Energieministerium den Angaben widersprochen. Zudem hat die zitierte Expertin diese mittlerweile präzisiert. Sie erhalten eine berichtigte Neufassung.)

KIEW (dpa-AFX) - Mit Blick auf den zweiten Kriegswinter hängt die Ukraine nach Einschätzung einer Expertin bei der Umsetzung eines Reparaturplans für Kraftwerke deutlich hinterher. "Was die Heizkraftwerke anbelangt, so sind dort die (geplanten) Reparaturarbeiten erst zu einem Drittel abgeschlossen", sagte Energieexpertin Olena Serkal am Mittwoch in einem Video-Interview mit Forbes Ukraine. Später präzisierte sie ihre Worte auf Facebook und machte deutlich, dass sie ausschließlich den entsprechenden Reparaturplan, dessen Details sie nicht nannte, in den Blick genommen habe - "nicht die Bereitschaft des gesamten Systems".