WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Wirtschaft in den Vereinigten Staaten hat sich nach Einschätzung der US-Notenbank Fed zuletzt nur verhalten entwickelt. Das Wachstum sei in den Monaten Juli und August mäßig gewesen, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht (Beige Book).

Das Beschäftigungswachstum sei gedämpft gewesen, heißt es in dem Bericht. Neueinstellungen würden zurückgehen. Fachkräfte seien aber weiterhin knapp. Man erwarte im zweiten Halbjahr eine Verlangsamung des Lohnwachstums. Der am vergangenen Freitag veröffentlichte Arbeitsmarktbericht hatte eine Abschwächung in einigen Bereichen des Arbeitsmarktes gezeigt.