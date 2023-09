BioCatch stellt auch 2023 neue Verkaufsrekorde auf

Das beschleunigte Wachstum wird durch die schnelle Akzeptanz von BioCatch Connect in der lateinamerikanischen Region angetrieben, da dieser Markt weiterhin in die digitale Transformation investiert, durch die Notwendigkeit für mittelständische Retail-Banken, reibungslose digitale Bankerlebnisse zu bieten, die den Kundenerwartungen entsprechen, die von ihren globalen Konkurrenten gesetzt werden, und durch die dramatische Zunahme von Betrug im mobilen Banking weltweit.

TEL AVIV, Israel und NEW YORK, 6. September 2023 /PRNewswire/ -- BioCatch, das weltweit führende Unternehmen für die Erkennung und Bekämpfung von digitalem Betrug und Geldwäsche auf der Grundlage biometrischer Verhaltensdaten, gab heute bekannt, dass es seinen jährlichen wiederkehrenden Umsatz im zweiten Quartal 2022 um 45 % steigern konnte und im Quartal, das am 30. Juni 2023 endete, 19 neue Kunden gewonnen hat.

Zu den wichtigsten Meilensteinen in dem am 30. Juni 2023 endenden Quartal gehörten die Akquisition des allerersten Telekommunikationskunden, eines globalen Top-3-Anbieters, und der Einstieg einer australischen Top-Fünf-Bank. Acht der zehn größten Banken in Australien verlassen sich jetzt auf BioCatch für eine fortschrittliche Betrugserkennung, die auf verhaltensbiometrischer Intelligenz beruht. Am 30. Juni 2023 verarbeitet BioCatch mehr als 7 Milliarden Benutzersitzungen pro Monat, da seine Technologie schnell skaliert wird, um die steigende Kundennachfrage zu befriedigen. Um den wachsenden Kundenstamm zu unterstützen, hat BioCatch im zweiten Quartal 2023 18 neue Mitarbeiter eingestellt, wodurch sich die Gesamtzahl der Mitarbeiter auf mehr als 275 erhöhte.

Darüber hinaus ergaben die jüngsten Ergebnisse der jährlichen Kundenumfrage von BioCatch im Jahr 2023 einen Wert von 71 für die Zufriedenheit und Loyalität der befragten Kunden, den höchsten Wert, der jemals erzielt wurde und der branchenübergreifend als der beste seiner Art gilt. Die diesjährige Umfrage umfasste einen deutlich größeren Kundenstamm als im Jahr 2022, und der durchschnittliche Net Promoter Score pro Unternehmen stieg auf über 80. Insbesondere schätzten und würdigten die Kunden BioCatchs technischen Service, die Bedrohungsabwehr und die Kundenbetreuung mit über 4,6 auf einer Skala von 1 bis 5. Achtzig Prozent der Kunden erkannten die Implementierung von BioCatch als überdurchschnittlich und außergewöhnlich an und nannten kontinuierliche Verbesserung und Steigerung der Betrugserfassung als ihre wichtigste Metrik für die Investition.

„Wir fühlen uns geehrt, dass unsere Kunden unseren Wert und unsere Partnerschaft in ihrem Kampf gegen Betrug und bei der Umwandlung ihrer Risikooperationen zur Unterstützung eines reibungslosen digitalen Bankgeschäfts anerkennen. Natürlich ist Umsatzwachstum das Ziel eines jeden Wirtschaftsunternehmens, aber die Zufriedenheit unserer Kunden und ihre Wertschätzung unserer Arbeit und unseres Engagements in der Gemeinschaft sind auch etwas ganz Besonderes und motivieren uns, uns ständig zu verbessern", sagte Gadi Mazor, CEO von BioCatch.

Informationen zu BioCatch

BioCatch steht an der Spitze der digitalen Betrugserkennung und leistet Pionierarbeit im Bereich der verhaltensbiometrischen Intelligenz, die auf fortschrittlicher Kognitionswissenschaft und maschinellem Lernen basiert. BioCatch analysiert Tausende von digitalen Benutzerinteraktionen, um eine digitale Banking-Umgebung, in der Identität, Vertrauen und Einfachheit nebeneinander bestehen, zu unterstützen. Heute verlassen sich mehr als 25 der 100 weltweit führenden Banken und mehr als 100 der 500 größten Banken auf die Lösungen von BioCatch, um Betrug zu bekämpfen, die digitale Transformation zu erleichtern und Kundenbeziehungen auszubauen. Das Client Innovation Board von BioCatch, eine von der Industrie geleitete Initiative, an der American Express, Barclays, Citi Ventures, HSBC und die National Australia Bank beteiligt sind, arbeitet zusammen, um kreative und innovative Wege zur Nutzung von Kundenbeziehungen für die Betrugsprävention zu finden. Mit mehr als einem Jahrzehnt der Datenanalyse, über 80 eingetragenen Patenten und unübertroffenem Fachwissen ist BioCatch weiterhin führend in der Innovation, um zukünftige Herausforderungen zu meistern. Weitere Informationen finden Sie unterwww.biocatch.com

Medienkontakt:

Jay Jones

Jay.jones@biocatch.com

404.668.0218

