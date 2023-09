US-Anleihen drehen nach ISM-Index ins Minus - 'Keine Argumente für Zinserhöhung'

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Mittwoch nach starken heimischen Konjunkturdaten ins Minus gedreht. Zuletzt sank der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) um 0,21 Prozent auf 109,72 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Anleihen stieg im Gegenzug auf 4,30 Prozent.

Die Stimmung im amerikanischen Dienstleistungssektor hat sich im August überraschend aufgehellt, wie der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) zeigte. Volkswirte hatten mit einem Rückgang gerechnet. Der Indexwert liegt zudem damit den achten Monat in Folge über der Expansionsschwelle von 50 Punkten, was auf eine Ausweitung der wirtschaftlichen Aktivitäten hindeutet.