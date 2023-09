Die Aktie von Cell Impact ist am Nasdaq First North Growth Market notiert und FNCA Sweden AB ist der Certified Advisor (CA) des Unternehmens. Kontaktinformationen: +46 8-528 00 399 oder info@fnca.

„Auf der diesjährigen Veranstaltung möchte ich gerne betonen, dass Cell Impact ein aktives Unternehmen ist, das Durchflussplatten produziert und liefert. In den letzten 5 Jahren haben wir mehr als 50 Durchflussplatten- und Werkzeugprojekte durchgeführt. Cell Impact hat seine Kapazitäten ausgebaut und ist nun in einer guten Position, um die aufstrebende Brennstoffzellen- und Elektrolysebranche bei ihrer Expansion zu unterstützen. Unsere Schlüsseltechnologie, das Cell Impact Forming, ermöglicht es uns, wichtige Fortschritte zu erzielen. Ich hoffe, dass die diesjährige Veranstaltung neue Beziehungen und Möglichkeiten unter den Brennstoffzellen- und Elektrolyseherstellern schaffen wird, bei denen wir sowohl Kapazitäten als auch Wissen für die Durchflussplatten-Produktion einbringen können", erklärte Achim Zeiss, Regionalleiter Europa bei Cell Impact.

KARLSKOGA, Schweden, 6. September 2023 /PRNewswire/ -- Cell Impact nimmt an der hy-fcell in Stuttgart teil, einer der weltweit größten und wichtigsten Veranstaltungen der Wasserstofftechnologiebranche. Cell Impact wird sein Angebot zur Herstellung von Durchflussplatten auf Basis der einzigartigen Formgebungstechnologie Cell Impact Forming präsentieren.

Cell Impact nimmt an der hy-fcell Konferenz und Ausstellung in Stuttgart teil

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer