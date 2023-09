Wemade bringt neuen Block-Explorer "WEMIX Scan" auf den Markt

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -



- Der von Etherscan entwickelte neue Block-Explorer von Wemade ist auf die

gleiche Weise implementiert wie der Block-Explorer der großen globalen

Blockchains

- Benutzer können detailliertere Dateninformationen und Indikatoren wie

Gesamtinventarwert in USD und tatsächliche Gaskosten überprüfen

- Stärkt den Einsatz von Wemade für Transparenz und führende Innovation in der

globalen Blockchain-Branche



Führender Blockchain-Entwickler Wemade aus Südkorea hat offiziell WEMIX Scan

eingeführt, den neuen Block-Explorer seines WEMIX3.0 Mainnet und Testnet.





WEMIX Scan wurde von Etherscan entwickelt, einem globalen Entwickler, der sichauf Blockchain-Datendienste spezialisiert hat. Wemade unterzeichnete imvergangenen Mai eine Partnerschaft mit Etherscan zur Entwicklung einesBlock-Explorers für das Wemix3.0 Mainnet und das Ethereum Layer 2 Projekt"Kroma". Der Block Explorer von Kroma wird derzeit entwickelt und späterveröffentlicht.Der WEMIX Scan wird in der gleichen standardisierten Weise wie dieBlock-Explorer der großen Blockchains präsentiert und bietet verschiedene Daten,Zahlen und Indikatoren. Es werden auch Informationen wie die Methodenfunktionvon Transaktionen und detaillierte Informationen in Pop-up-Formularenbereitgestellt. Darüber hinaus kann eine Vielzahl von Daten, einschließlich desGesamtwerts in USD, der Top 25 NCP-Daten und der tatsächlich verbrauchtenGasgebühren der auf CMC/CoinGecko gelisteten Token unter allen Token, die einerbestimmten Adresse gehören, überprüft werden.WEMIX Scan wurde offiziell auf der Korea Blockchain Week, Asiens größterBlockchain-Veranstaltung, am 5. September 2023 vorgestellt, bei der Wemade imzweiten Jahr in Folge Hauptsponsor der IMPACT-Konferenz ist.Etherscan, der Haupt-Block-Explorer von Ethereum, bietet Funktionen, um alleBlöcke, Transaktionen und Vertragsadressen innerhalb der Ethereum-Blockchain zuuntersuchen und zu überprüfen. Das Entwicklungsteam von Etherscan ist einprofessioneller Blockchain-Datenbankdienstleister, der verschiedene Mainnets undTestnet-Block-Explorer wie Bscscan, Polygonscan, Arbiscan, Celoscan usw.aufgebaut hat.Das WEMIX-Team plant, durch das transparentere WEMIX3.0-Mega-Ökosystem weiterhinInnovationen in der globalen Blockchain-Branche anzuführen.Weitere Informationen finden Sie auf https://wemixscan.com/Über WEMADEAls renommierter Branchenführer in der Spieleentwicklung mit über 20 JahrenErfahrung steht das in Korea ansässige Unternehmen WEMADE an der Spitze eineseinmaligen Generationswechsels, indem die Spielebranche auf dieBlockchain-Technologie umsteigt. Über seine Tochtergesellschaft WEMIX willWEMADE die Masseneinführung der Blockchain-Technologie beschleunigen, indem esein erfahrungsbasiertes, plattformgesteuertes und dienstleistungsorientiertesMega-Ökosystem aufbaut, das ein breites Spektrum an intuitiven, bequemen undeinfach zu nutzenden Web3-Diensten bietet. Besuchen Siehttp://www.wemix.com/communication , um weitere Informationen zu erhalten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2202861/Wemade_laucnhes_Block_Explorer__WEMIX_Scan.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/wemade-bringt-neuen-block-explorer-wemix-scan-auf-den-markt-301919741.htmlPressekontakt:Kevin Foo,Global PR,kevin.foo@wemix.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/164015/5597012OTS: Wemade Co., Ltd