SIFI GIBT DIE ZERTIFIZIERUNG VON WELL FUSION® GEMÄß DER EU MDR BEKANNT

Catania, Italien (ots/PRNewswire) - WELL FUSION® ist das erste und einzige

binokulare optische System, das auf Wellenfrontfehlern basiert und zur Korrektur

von Alterssichtigkeit nach Entfernung der natürlichen Linse entwickelt wurde.



SIFI, ein führendes internationales Unternehmen für Augenheilkunde, gibt

bekannt, dass die Intraokularlinsen MINI WELL und MINI WELL PROXA sowie ihre

kombinierte Verwendung, bekannt als WELL FUSION® , nun gemäß der

Medizinprodukteverordnung der Europäischen Union 2017/745 (MDR) für

Kataraktoperationen und refraktive Linsenaustauschverfahren zertifiziert sind.

Dies bedeutet, dass diese Linsen nun offiziell für diese medizinischen Eingriffe

zugelassen sind.





MINI WELL und MINI WELL PROXA sind speziell entwickelt worden, um erwachsenenPatienten (> 18 Jahre alt) mit oder ohne Altersweitsichtigkeit nach Entfernungeiner getrübten Linse (Katarakt) oder nach refraktiver Linsenentfernung(Refraktive Linsenoperation) bei Alterssichtigkeit eine Sehkorrektur zuermöglichen. Diese Implantate sollen den Patienten die Unabhängigkeit vonBrillen für das Sehen in der Ferne, im Zwischenbereich und in der Nähe bieten.Mini WELL und Mini WELL PROXA wurden entwickelt, um binokular implantiert zuwerden und zusammen das WELL FUSION® System zu bilden. Dieses einzigartigeoptische System wurde speziell entwickelt, um ununterbrochene hochwertigeSehkraft in allen Entfernungen und unter allen Lichtbedingungen zu ermöglichen.Die beiden Intraokularlinsen haben unterschiedliche Designs, ergänzen sichjedoch gegenseitig. Sie verwenden dieselbe fortschrittliche Technologie namens"erweiterte Tiefenschärfe" (Extended Depth of Focus, EDOF). Diese Technologiebasiert auf der Verteilung von Wellenfrontfehlern in der Mitte der Linse und istexklusiv und patentiert von SIFI."Wir freuen uns, einen solchen regulatorischen Meilenstein erreicht zu haben,der sicherstellt, dass Patienten auch nach dem Übergangszeitraum in Europaweiterhin Zugang zu WELL FUSION® haben werden", erklärte Fabrizio Chines, derVorsitzende und Geschäftsführer von SIFI. "Die klinischen Studien seit 2021haben gezeigt, dass unsere innovative und patentierte Technologie nachKataraktoperationen und dem Austausch der Augenlinse eine dauerhaft guteSehkraft in allen Entfernungen ermöglicht. Unsere Produkte erfüllen dabei diestrengeren Anforderungen der EU-Medizinprodukteverordnung."INFORMATIONEN ZU MDR : Die Verordnung (EU) 2017/745 regelt den Verkauf und dieklinische Untersuchung von Medizinprodukten in der Europäischen Union. Sieersetzte am 26. Mai 2021 die Richtlinie 93/42/EWG (MDD) und die Richtlinie90/385/EWG mit dem Ziel, die Produktqualität und Sicherheitsstandards zuerhöhen.INFORMATIONEN ZU SIFI: SIFI ist ein führendes internationalesAugenheilkundeunternehmen mit Hauptsitz in Italien, das sich seit 1935 auf dieAugenheilkunde konzentriert. SIFI entwickelt, produziert und vermarktetinnovative therapeutische Lösungen für Patienten mit Augenerkrankungen. SIFIsetzt sich im Rahmen seiner Forschung und Entwicklung für die Verbesserung derLebensqualität von Patienten ein und führt Behandlungen in mehr als 40 Länderweltweit aus, wobei das Unternehmen in Italien, Spanien, Frankreich, Rumänien,Mexiko und der Türkei direkt vertreten ist.Medienkontakt:+39 3336999669 press@sifigroup.comView originalcontent:https://www.prnewswire.com/news-releases/sifi-gibt-die-zertifizierung-von-well-fusion-gemaW-der-eu-mdr-bekannt-301919839.htmlWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/150656/5597018OTS: SIFI S.p.A.