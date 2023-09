Arbeitgeber wollen nach Deutschland-Pakt-Ankündigung Taten sehen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Rainer Dulger, hat die Bundesregierung ermahnt, dem von Kanzler Olaf Scholz (SPD) angekündigten "Deutschland-Pakt" nun auch Taten folgen zu lassen. "Mit dem angekündigten Deutschland-Pakt wacht die Bundesregierung endlich auf", sagte Dulger der "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe).Zu lange habe die Ampel-Regierung die Digitalisierung verschlafen und an bürokratischen Hürden für Wirtschaft und Gesellschaft festgehalten. "Gemeinsam mit den Ländern muss sie das Maßnahmenpaket jetzt schnell auf den Weg bringen. Ankündigungen sind keine Taten", so Dulger."Dass die Bundesregierung endlich Genehmigungsverfahren beschleunigen will, begrüßen wir." Die Digitalisierung müsse auf allen Ebenen jetzt konsequent umgesetzt werden. "Dazu gehört auch, dass die Politik die Lust auf Gründungen und Innovationen positiv flankiert", sagte der Arbeitgebervertreter.