Da sich die Smartphone-Technologie ständig weiterentwickelt, erweisen sich die Dienstleistungen und das umfangreiche Angebot an Großhandels-Handyzubehör von TVCMALL als ebenso anpassungsfähig und innovativ. Das Unternehmen, das sich auf das Geschäft mit Mobiltelefonzubehör spezialisiert hat, nutzte die erstklassige Lage auf der IFA 2023, um mit über 180.000 Besuchern in Kontakt zu treten und eine Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen zu präsentieren.

SHENZHEN, China, 7. September 2023 /PRNewswire/ -- Vom 1. bis 5. September hat TVCMALL, eine führende Großhandels-Online-Shopping-Plattform in der Mobilfunkzubehör- und 3C-Branche, auf der IFA 2023 in Berlin, Deutschland, ein wichtiges Zeichen gesetzt. Die IFA, bekannt als weltgrößte Messe für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, ist seit ihrer Gründung im Jahr 1924 ein Synonym für Innovation. Während der Eröffnungsrede der Veranstaltung wurde das mit Spannung erwartete neueste faltbare Smartphone von HONOR vorgestellt, das Magic V2, das den Weg für bahnbrechende Technologie ebnet. TVCMALL positionierte sich strategisch in Halle 6.2, Stand A100, und bot den Besuchern die einmalige Gelegenheit, Spitzentechnologie an einem Ort zu entdecken.

Das Engagement von TVCMALL für Innovation fügt sich nahtlos in die Vision des Unternehmens ein. Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung im Großhandel verfügt die Plattform über ein beeindruckendes Portfolio von mehr als 600.000 Produkten in über 20 Kategorien, wobei wöchentlich 6.000 neue Produkte eingeführt werden. In Zusammenarbeit mit mehr als 1000 Lieferanten und über 200 renommierten Marken bietet TVCMALL maßgeschneiderte Lösungen, die Kunden unterstützen und ihr Wachstum fördern. Die Kerndienstleistungen der Plattform umfassen Großhandel, Personalisierung, Beschaffung und Dropshipping und spiegeln das Engagement des Unternehmens wider, Unternehmern bei der Verwirklichung ihrer Träume von der Gründung und Aufrechterhaltung eines erfolgreichen Einzelhandelsgeschäfts zu helfen.

TVCMALL stellt sich eine Welt vor, in der Großzügigkeit und Wohlstand gedeihen. Diese Mission steht im Einklang mit dem innovativen Geist, der die IFA durchdringt, und spiegelt die Grundwerte der Plattform wider: Mitgefühl, Engagement, Hilfsbereitschaft und Vertrauenswürdigkeit.

Die Spannung endet nicht in Berlin. TVCMALL bereitet sich auf die IMEX Istanbul 2023 vor, die vom 14. bis 17. September im Istanbul Expo Center stattfindet. Die IMEX Istanbul ist ein Dreh- und Angelpunkt für Technologie in Eurasien und zieht Unternehmen an, die sich auf IT, Software, Kommunikation, Unterhaltungselektronik, Videospiele und die neuesten Technologien spezialisiert haben. TVCMALL wird sich am Stand 8A-141 befinden und lädt Besucher herzlich ein, darunter führende Online-Händler für Mobiltelefonzubehör, Vertriebshändler, B2C-Plattform-Verkäufer, Dropshipper, Erstausrüster- und Originalmarkenhersteller-Kunden und andere Branchenexperten.

Bei TVCMALL ist die Überzeugung einfach: Wenn es Ihnen gut geht, geht es auch uns gut. (Für weitere Informationen und um ihr umfangreiches Angebot zu erkunden, besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter www.tvcmall.com.)

