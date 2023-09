Volkswagen und die gesamte deutsche Autobranche sind in der Krise: Der Elektroschock von Tesla und aus China hat die Branche stark getroffen. Trotzdem gibt es teilweise Rekordgewinne in der Branche, die Dividenden sind hoch, aber die Aktienkurse notieren teilweise nahe von Jahrestiefs. Was davon zu halten ist erfahren Sie heute.