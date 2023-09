Die Peloton-Plattform befindet sich jetzt im Microsoft Azure-Datenzentrum in Sydney

Unsere Kunden im asiatisch-pazifischen Raum setzen ihre Reise in die Cloud fort. Dieser Meilenstein in der Infrastruktur bietet ihnen ein unvergleichliches Benutzererlebnis, Benutzeroberflächen und eine verbesserte Systemleistung. Energieunternehmen auf der ganzen Welt können die Peloton-Plattform nutzen, die eine sichere und skalierbare Cloud-basierte Umgebung bietet und es ihnen ermöglicht, sich auf die Optimierung ihrer Abläufe durch Datenmanagement und -analyse zu konzentrieren.

CALGARY, Alberta, 7. September 2023 /PRNewswire/ -- Peloton,Peloton, ein weltweit führender Anbieter von Datenmanagement-Softwarelösungen für die Energiebranche, freut sich, bekannt zu geben, dass die Peloton-Plattform, eine anerkannte Microsoft-Lösung, die auf Microsoft Azure gehostet wird, in der Rechenzentrumsregion Australien-Ost von Microsoft im australischen Bundesstaat New South Wales läuft.

Die Peloton-Plattform bietet eine integrierte ,,Single Source of Truth" durch die folgenden Lösungen:

Bohrlochdaten-Lebensdauer : Weltweit anerkannte Datenverwaltungslösung, die Arbeitsabläufe von der Bohrlochplanung bis zur Rekultivierung umfasst, einschließlich Datenerfassung und -verwaltung von Fracturing-Daten und Analysen in Echtzeit.

: Weltweit anerkannte Datenverwaltungslösung, die Arbeitsabläufe von der Bohrlochplanung bis zur Rekultivierung umfasst, einschließlich Datenerfassung und -verwaltung von Fracturing-Daten und Analysen in Echtzeit. Datenmanagement für Integrität und Zuverlässigkeit : Robuste Arbeitsabläufe, die es Unternehmen ermöglichen, Risiken im Zusammenhang mit Brunnenausfällen zu bewerten und effizienter und rentabler zu arbeiten.

: Robuste Arbeitsabläufe, die es Unternehmen ermöglichen, Risiken im Zusammenhang mit Brunnenausfällen zu bewerten und effizienter und rentabler zu arbeiten. Produktions- und Betriebsdaten-Lebensdauer: Leistungsstarke Datenverwaltungslösungen zur Unterstützung von Produktionsdatenerfassung, Feldbetrieb, Überwachung, Kohlenwasserstoffbuchhaltung, Emissionen und behördlicher Berichterstattung.

Leistungsstarke Datenverwaltungslösungen zur Unterstützung von Produktionsdatenerfassung, Feldbetrieb, Überwachung, Kohlenwasserstoffbuchhaltung, Emissionen und behördlicher Berichterstattung. Grundstücksdaten-Management: Modernisierte Arbeitsabläufe für den Erwerb von Grundstücken und Mineralien, die Verfolgung von Zahlungs- und Nichtzahlungsverpflichtungen, den Verlauf von Eigentums- und Besitzverhältnissen, Eigentümerbeziehungen, unterstützende Verträge/Vereinbarungen, Dokumentenerstellung und Berichterstattung.

Modernisierte Arbeitsabläufe für den Erwerb von Grundstücken und Mineralien, die Verfolgung von Zahlungs- und Nichtzahlungsverpflichtungen, den Verlauf von Eigentums- und Besitzverhältnissen, Eigentümerbeziehungen, unterstützende Verträge/Vereinbarungen, Dokumentenerstellung und Berichterstattung. Geodaten-Kartierung: Lösung zur Ermöglichung einer allumfassenden Sicht auf Produkte mit vollständiger Integration zwischen Esris ArcGIS Enterprise und der Peloton-Plattform. Leistungsstarke Cross-Funktionalität mit allen Peloton-Anwendungen ermöglicht erweiterte räumliche Analysen.

„Durch die Verwaltung aller Lösungen von Peloton auf einer Plattform wird eine erhebliche Skalierung erreicht", so Duncan Knight, Präsident, Internationale Operationen und Geschäftsentwicklung. „Durch den Einsatz kommerzieller Integrationen in unseren Lösungen und maßgeschneiderter Integrationen über die Web-API/ETL der Plattform maximieren unsere Kunden den geschäftlichen und betrieblichen Wert ihrer Daten und minimieren gleichzeitig den Aufwand für die Erfassung und Aufbereitung. Die Peloton-Plattform verbessert die Betriebsabläufe der Kunden durch Datenmanagement und -analyse in einer kosteneffizienten und kommerziell sicheren Umgebung."

Informationen zu Peloton

Die Plattform von Peloton ist die weltweit führende Lösung für das Energiedatenmanagement. Sie ermöglicht den digitalen Wandel durch Mobilität, Automatisierung und Datenintegration, indem sie vollständig integrierte Lösungen für den Lebenszyklus von Bohrlochdaten, Produktionsdaten und Grundstücksdaten bietet. Mit einer 30-jährigen Geschichte und einer klaren Ausrichtung verlassen sich mehr als 600 Energiekunden weltweit auf Peloton, wenn es darum geht, ihre Stakeholder mit den notwendigen Werkzeugen und Informationen auszustatten, um ihren Betrieb zu verwalten, zu vereinfachen und zu optimieren. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.peloton.com.

