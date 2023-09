Deutsche Börse überprüft DAX-Indizes - Ryanair kämpft mit Flugausfällen und plant Wachstum mit Boeing-Flugzeugen

Die Deutsche Börse überprüft heute Abend turnusgemäß die Zusammensetzung ihrer DAX-Indizes. Dabei wird überprüft, ob die im Index gelisteten Unternehmen noch den Anforderungen entsprechen. Gleichzeitig findet in Irland der Capital Markets Day von Ryanair statt.In der vergangenen Woche wurden bei Ryanair aufgrund von Problemen bei der britischen Luftraumüberwachung rund 350 Flüge gestrichen. Dadurch waren etwa 63.000 Passagiere betroffen. Die Fluggesellschaft kritisierte, dass es immer noch keine Erklärung für die "Computerpanne" der britischen Luftraumüberwachung gibt. Die Behörde National Air Traffic Services (NATS) hatte mitgeteilt, dass es keine Hinweise auf einen Cyberangriff gab, sondern dass es wahrscheinlich zu einem Problem bei der Verarbeitung von Flugdaten gekommen war.Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ryanair nach einem Kapitalmarkttag auf "Outperform" belassen. Das Kursziel liegt bei 21,50 Euro. Der Billigflieger betonte, dass ab 2027 ausgelieferte Boeing-Flugzeuge der Serie 737-Max die Kosten reduzieren und ein "Jahrzehnt des Wachstums" unterstützen sollen. Die Bank rechnet damit, dass die Passagierzahl bis 2034 auf 300 Millionen steigen wird, nach 169 Millionen in diesem Jahr.Insgesamt zeigt sich die Stimmung bei Ryanair optimistisch und ausdrucksstark. Die Original-Studie der kanadischen Bank wurde am 5. September um 18:03 Uhr veröffentlicht und erstmals am 6. September um 00:45 Uhr weitergegeben.Insgesamt bleibt abzuwarten, wie sich die Überprüfung der DAX-Indizes durch die Deutsche Börse auswirken wird. Zudem wird interessant sein, welche weiteren Maßnahmen Ryanair ergreifen wird, um Probleme bei der Luftraumüberwachung zu vermeiden. Die Aussicht auf eine Reduzierung der Kosten durch die neuen Boeing-Flugzeuge könnte sich positiv auf die Entwicklung des Unternehmens auswirken. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob diese Prognose tatsächlich eintreffen wird.

Die Ryanair Holdings Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 15,87EUR gehandelt.