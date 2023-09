Nordex sichert sich Aufträge über 181 MW - Ausbau der Windenergie in Deutschland schreitet voran

Der Windanlagenbauer Nordex hat im deutschen Markt im dritten Quartal 2023 Aufträge über insgesamt 181 MW erhalten. Die Aufträge umfassen die Lieferung von 32 Anlagen für Projekte in verschiedenen Bundesländern, darunter Niedersachsen, Brandenburg, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Das größte Projekt entsteht in Niedersachsen, wo die Landwind-Gruppe weitere Anlagen des Typs N163/6.X bestellt hat. Für den Windpark Cramme II im Landkreis Wolfenbüttel wird Nordex sechs Turbinen der 6-MW-Klasse errichten. Die Inbetriebnahme der Anlagen ist für das Jahr 2024 geplant. Die Nordex Group freut sich über das Vertrauen ihrer Kunden und betont die Bedeutung der Aufträge für das Unternehmen. Die Landwind-Gruppe plant, baut und betreut Windenergieprojekte in ganz Deutschland und produziert jährlich rund 600 Millionen Kilowattstunden Strom. Die Nordex Group ist einer der führenden Windenergieanlagenhersteller in Deutschland und Europa. Das Unternehmen hat weltweit über 44 GW Windenergieleistung installiert und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von 5,7 Mrd. Euro. Die Nordex Group beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeiter und hat Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 4- bis 6,X-MW-Klasse. Die Aufträge aus Deutschland sind ein positives Signal für das Unternehmen und zeigen, dass der Ausbau der Windenergie in Deutschland weiterhin voranschreitet. Nordex ist gut positioniert, um von diesem Wachstum zu profitieren und seine Marktanteile weiter auszubauen. Die politische Unterstützung für den Ausbau der erneuerbaren Energien und die steigende Nachfrage nach sauberer Energie sind weitere positive Faktoren für das Unternehmen. Die Analysten der Montega AG bewerten die Aktie von Nordex mit "Kaufen" und sehen ein Kursziel von 14,00 Euro. Sie erwarten eine signifikante Margenverbesserung in den kommenden Quartalen und eine Rückkehr zu profitablem Wachstum. Nordex hat gute Chancen, von der steigenden Nachfrage nach Windenergieanlagen zu profitieren und seine Position als einer der führenden Anbieter in Deutschland und Europa weiter auszubauen.

Die Nordex Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 10,74EUR gehandelt.