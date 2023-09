Deutsche Aktienindex auf Erholungskurs: Wird die 16.000-Punkte-Marke erneut getestet?

Die Woche startet mit einer Erholung im Deutschen Aktienindex, die das Potenzial hat, erneut die 16.000 Punkte zu testen. In den USA gibt es heute nur den elektronischen Handel, da der Präsenzhandel mit Aktien feiertagsbedingt geschlossen ist. Die Arbeitsmarktdaten aus den USA zeigen ein schwächeres Bild, da die neu geschaffenen Stellen für Juni und Juli nachträglich um insgesamt 110.000 abwärts revidiert wurden. Zudem wurden mehrheitlich Teilzeitstellen geschaffen, während Vollzeitstellen gestrichen wurden. Dies lässt den Markt kaum noch ein Risiko für eine weitere Leitzinsanhebung im November durch die US-Notenbank sehen. Ein Ausbruch im DAX über 16.000 Punkte wäre zwar ein Achtungserfolg für die Bullen, aber aus charttechnischer Sicht ist dies eher ein Nebenkriegsschauplatz. Die eigentliche Entscheidung steht erst bei rund 16.200 Punkten an. Ein Anstieg darüber würde die technischen Börsenampeln von gelb auf grün schalten, während ein Abrutschen auf die Tiefs des Sommers bei gut 15.500 Punkten droht. Die Wall Street hatte gestern einen Feiertag und notiert nun ebenfalls per Future nah an den Freitagsschlusskursen. Am heutigen Handelstag müssen wir ohne die Wall Street auskommen, da ein Feiertag ansteht. Nur die Futures notieren an den Börsen. Zum Handelsstart in die Woche ist die Handelsbilanz aus Deutschland wichtig. Später folgt das Sentix Investorenvertrauen und am Nachmittag die Rede der EZB Präsidentin Christine Lagarde. Weitere Quartalszahlen stehen in dieser Woche an, wie beispielsweise von Zscaler, Docusign oder GameStop. Im DAX zeichnet sich am Donnerstag wieder ein etwas tieferer Auftakt ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start rund 0,2 Prozent tiefer auf 15.704 Punkte. Er rutscht damit wieder auf das Wochentief vom Vortag bei 15.676 Punkten zu. Die Marke von 15.500 Punkten sowie die knapp darunter liegenden 200-Tage-Linien bleiben charttechnisch im Fokus. An der Wall Street seien starke Wirtschaftsdaten von den Anlegern negativ aufgenommen worden, und die Anleihezinsen weiter gestiegen. Am Markt stelle man sich auf einen möglicherweise längeren Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank ein. Signale für fallende Zinsen in nächster Zeit seien zumindest unwahrscheinlich.

Der DAX wird aktuell mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 15.731PKT gehandelt.