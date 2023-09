Ölpreise steigen nach Verlängerung der Förderkürzung - Brent bei 90,82 USD, WTI bei 87,61 USD

Die Ölpreise sind am Dienstag gestiegen, nachdem Saudi-Arabien angekündigt hat, die Kürzung der Ölfördermenge um drei weitere Monate zu verlängern. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent stieg auf 90,82 US-Dollar, während der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) auf 87,61 Dollar stieg. Saudi-Arabien hatte seine tägliche Ölförderung seit Juli um eine Million Barrel reduziert, um die Ölpreise zu stützen. Russland gab ebenfalls bekannt, dass es seine Kürzung um 300.000 Barrel pro Tag bis zum Jahresende verlängern wird. Die Ölpreise stiegen infolgedessen deutlich an. Zuvor hatten enttäuschende Konjunkturdaten aus China für eine leichte Belastung am Rohölmarkt gesorgt. Die Ölpreise sind jedoch in den letzten Wochen insgesamt gestiegen, da das Angebot knapp bleibt und die großen Förderländer ihre Lieferungen begrenzen. Die steigenden Erdölpreise werden auch durch niedrige Lagerbestände und zu geringe Investitionen in neue Ölprojekte beeinflusst.Am Montag stiegen die Ölpreise erneut und erreichten ihre höchsten Stände seit mehreren Monaten. Der Preis für ein Barrel Brent stieg auf 88,96 US-Dollar, während der Preis für ein Barrel WTI auf 85,96 Dollar stieg. Die Aussicht auf ein anhaltend knappes Angebot und die Ankündigung neuer Angebotsbeschränkungen durch Russland und andere Länder des OPEC+ Ölverbunds trieben die Erdölpreise an. Auf der Nachfrageseite wurden die Preise durch konjunkturelle Hilfen der chinesischen Regierung und die Hoffnung auf eine mögliche Zinsanhebung der US-Notenbank Federal Reserve unterstützt. Der Handel verlief insgesamt ohne größere Impulse, da die Märkte in den USA geschlossen waren.Insgesamt zeigen die steigenden Ölpreise eine Stabilisierung des Marktes, da die großen Förderländer ihre Produktion begrenzen, um die Preise zu stützen. Die Entscheidungen von Saudi-Arabien und Russland, ihre Kürzungen zu verlängern, haben zu einem Anstieg der Preise geführt. Die Entwicklung der chinesischen Wirtschaft und die globalen Konjunkturdaten bleiben jedoch wichtige Faktoren, die die Ölpreise beeinflussen können. Die Experten der Commerzbank weisen auch auf niedrige Lagerbestände und zu geringe Investitionen in neue Ölprojekte hin, die die steigenden Erdölpreise unterstützen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Ölpreise in den kommenden Monaten entwickeln werden, da die Märkte weiterhin von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden.

Öl (Brent) wird aktuell mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 90,26USD gehandelt.