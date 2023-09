Commerzbank-Gewinne in Gefahr: Barclays senkt Aktie auf 'Underweight' und Kursziel drastisch

Die britische Investmentbank Barclays hat die Gewinnentwicklung der Commerzbank kritisch bewertet. Bisher hätten die stark gestiegenen Leitzinsen dem Finanzinstitut geholfen, rentabler zu werden und den Spielraum für Ausschüttungen an die Aktionäre zu erweitern. Allerdings nehmen laut Barclays-Analyst Amit Goel die Risiken zu, und der Zinsüberschuss könnte Investoren enttäuschen. Aus diesem Grund wurde die Aktie von "Equal Weight" auf "Underweight" herabgestuft, und das Kursziel wurde von 12,50 auf 10,80 Euro gesenkt.Goel erwartet, dass der Zinsüberschuss im Jahr 2024 im Kerngeschäft der Commerzbank sinken wird, da sich die Leitzinsen nach ihrem starken Anstieg nun stabilisieren. Die Commerzbank habe bisher von steigenden Zinsen profitiert, aber nun überwiegen laut Goel die Risiken die Chancen. Die Gewinnentwicklung der Commerzbank in den Jahren 2024 und 2025 werde voraussichtlich rund zehn Prozent unter den Konsensschätzungen liegen.Die mittelfristigen Ziele der Commerzbank für die Zeit nach 2024 sollen laut Goel Anfang November mit den Zahlen zum dritten Quartal veröffentlicht werden. Der Analyst erwartet jedoch keine positiven Überraschungen. Obwohl bereits eine Eigenkapitalrendite von 9 bis 10 Prozent für 2025 erwartet werde, liege ein solches Profitabilitätsniveau immer noch unter dem Branchendurchschnitt und sei stark abhängig von der Entwicklung der Zinssätze.Goel merkt zudem kritisch an, dass die Commerzbank nicht in der Lage sei, mehr als 50 Prozent des Gewinns von 2023 auszuschütten, von dem ein Teil bereits bis Jahresende in Form von Aktienrückkäufen zurückgegeben werde. Mittelfristig könnten die Ausschüttungen zwar auf 70 Prozent steigen, aber auch darin sieht er keine positive Überraschung.Die Abstufung der Commerzbank-Aktie durch Barclays und die Senkung des Kursziels haben zu einem Kursverlust von fast 10 Prozent geführt. Einige Anleger sehen darin eine Manipulation des Kurses, während andere die Sensibilität der Anleger überrascht. Es gab keine Unternehmensmeldungen, die den Kursrückgang erklären könnten.

Die Commerzbank Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 9,277EUR gehandelt.