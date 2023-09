Smartbroker Holding AG veröffentlicht vorläufige Finanzergebnisse 2023: Umsatzrückgang und angepasste Prognose!

Die Smartbroker Holding AG hat vorläufige Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2023 veröffentlicht und ihre Prognose für das Gesamtjahr angepasst. Nach vorläufigen Berechnungen beliefen sich die Umsatzerlöse des Unternehmens im ersten Halbjahr 2023 auf 23,4 Millionen Euro, was einem Rückgang von 15,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das EBITDA nach Kundengewinnungskosten für den Smartbroker betrug 1,7 Millionen Euro, ein Rückgang von 63,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Rückgang wird auf das schwierige Aktienmarktumfeld und die niedrige Volatilität zurückgeführt.Aufgrund dieser Entwicklung hat das Unternehmen seine Prognose für das Gesamtjahr 2023 angepasst. Es erwartet nun einen Umsatz auf Gruppenebene zwischen 46 Millionen Euro und 51 Millionen Euro, im Vergleich zu einer früheren Prognose von 51 Millionen Euro bis 56 Millionen Euro. Das konsolidierte EBITDA nach Kundengewinnungskosten wird nun zwischen -1 Million Euro und 1 Million Euro erwartet, im Vergleich zu einer früheren Prognose von 1 Million Euro bis 4 Millionen Euro.Die Smartbroker Holding AG hat auch vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 2023 veröffentlicht. Demnach beliefen sich die Umsätze auf 23,4 Millionen Euro, während das EBITDA nach Kundengewinnungskosten 1,7 Millionen Euro betrug. Das Mediengeschäft des Unternehmens verzeichnete Rückgänge im Werbegeschäft, was zu einem Umsatzrückgang von rund 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr führte. Das Mediengeschäft bleibt jedoch profitabel und ermöglicht ein positives EBITDA auf Gruppenebene.Das Unternehmen hat seine Prognose für das Gesamtjahr 2023 angepasst und erwartet nun einen Umsatz zwischen 46 Millionen Euro und 51 Millionen Euro sowie ein konsolidiertes EBITDA nach Kundengewinnungskosten zwischen -1 Million Euro und 1 Million Euro.Die Smartbroker Holding AG betreibt den Next Generation-Broker Smartbroker+ sowie den digitalen Fondsvermittler FondsDISCOUNT.de. Das Unternehmen betreibt auch vier Börsenportale, die Privatanleger mit Kapitalmarktinformationen versorgen. Das Unternehmen hat kürzlich den Relaunch von wallstreet-online.de abgeschlossen und plant weitere Investitionen in seine Medienportale, Apps und Communitys.Die Analysten der Montega AG bestätigen ihre Kaufempfehlung für die Aktien der Smartbroker Holding AG mit einem Kursziel von 13,50 Euro. Sie sehen das Unternehmen trotz des schwierigen Branchenumfelds in einer soliden Wettbewerbsposition und erwarten eine weiterhin hohe Profitabilität.

