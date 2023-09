Encavis AG erweitert Solar-Portfolio in Spanien und Dänemark - Ziel: 8 Gigawatt bis 2027!

Die Encavis AG, ein Wind- und Solarparkbetreiber, hat sein Solar-Portfolio in Spanien erweitert. Das Unternehmen hat von der ILOS Projects GmbH einen 28 Megawatt Solarpark in Kastilien und León erworben. Der Park wird voraussichtlich jährlich über 50 Gigawattstunden an erneuerbarer Energie erzeugen und soll bis Ende 2024 fertiggestellt sein. Encavis plant, mehrere Solarparks in Spanien zu bündeln, um ein attraktives Power Purchase Agreement (PPA) abzuschließen. Mit dem Ausbau der Erzeugungskapazität in Spanien kann Encavis nun gezielt spanische Großabnehmer in der Industrie mit grünem Strom beliefern. Die Encavis AG verfolgt das Ziel, ihr europäisches Wind- und Solar-Portfolio bis 2027 auf insgesamt 8 Gigawatt auszubauen.Darüber hinaus hat die Encavis AG auch Baureife für einen weiteren Solarpark in Dänemark erlangt. Das 132 Megawatt Solarpark-Projekt in Ringkøbing an der westlichen Nordseeküste Dänemarks ist das dritte Projekt aus einer strategischen Entwicklungs-Partnerschaft mit GreenGo Energy. Die Inbetriebnahme des Parks ist für das erste Quartal 2026 geplant. Encavis plant, ein über 10 Jahre laufendes Power Purchase Agreement (PPA) abzuschließen. Mit diesem Projekt erreicht Encavis eine Erzeugungskapazität von knapp 400 Megawatt in Dänemark und gehört damit zu den größten Solarpark-Betreibern in Europa. Das Engagement in Dänemark ist ein Beitrag zur weiteren Diversifizierung der Aktivitäten von Encavis im Wachstumsmarkt subventionsfreier Solarenergie.Die Encavis AG ist ein Produzent von Strom aus erneuerbaren Energien und betreibt Wind- und Solarparks in zwölf europäischen Ländern. Die Gesamterzeugungskapazität des Unternehmens beträgt derzeit mehr als 3,5 Gigawatt, wodurch rund 0,8 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden. Encavis ist Unterzeichner des UN Global Compact und des UN PRI-Netzwerks und wurde von führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com.GreenGo Energy ist ein Unternehmen, das Solar-, Wind-, BESS- und P2X-Projekte in den USA und Nordeuropa entwickelt und betreibt. Das Unternehmen verfügt über eine 360-Grad-Full-Service-Plattform, die Origination, Investment-Strukturierung, Entwicklung, Abnahme, EPC-Management und Asset-Management-Dienstleistungen umfasst. Weitere Informationen finden Sie unter www.greengoenergy.com.

Die ENCAVIS Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 13,07EUR gehandelt.