Wintershall Dea streicht Hunderte Arbeitsplätze und spart 200 Mio. Euro jährlich - Hamburger Standort besonders betroffen

Der Öl- und Gaskonzern Wintershall Dea plant im Rahmen eines Kostensparprogramms den Abbau von Hunderten Arbeitsplätzen, hauptsächlich in Deutschland. Zudem sollen administrative Ausgaben durch eine Änderung der Organisationsstruktur reduziert werden. Das Unternehmen, an dem die BASF die Mehrheitsbeteiligung hält, möchte insgesamt etwa 200 Millionen Euro jährlich einsparen, wobei rund die Hälfte durch Stellenkürzungen erreicht werden soll. Weltweit sollen etwa 500 Stellen gestrichen werden, davon etwa 300 in Deutschland. Der Hamburger Standort soll besonders betroffen sein, während rund 100 Stellen nach Kassel verlagert werden sollen, wo der alleinige Verwaltungssitz des Konzerns sein wird. Die genauen Pläne für die deutschen Standorte werden derzeit mit den Arbeitnehmervertretungen verhandelt.Wintershall Dea beschäftigt derzeit mehr als 2000 Mitarbeiter aus fast 60 Nationen. Für die Umstrukturierungspläne rechnet das Unternehmen im dritten Quartal mit einer Rückstellung in Höhe von 225 Millionen Euro. Der Stellenabbau soll sozialverträglich gestaltet werden. Zudem wird der Vorstand verkleinert, sodass künftig nur noch der Vorstandsvorsitzende Mario Mehren, Finanzchef Paul Smith und der Leiter für das operative Geschäft, Dawn Summers, der Unternehmensführung angehören. Der Technologieleiter Hugo Dijkgraaf verlässt Wintershall Dea zum 30. November 2023.Der Rückzug aus Russland aufgrund des Angriffskrieges gegen die Ukraine hat laut Konzernchef Mehren einen enormen Einfluss auf die Energiemärkte und auf Wintershall Dea. Das Unternehmen hat die Hälfte seiner Produktion und 60 Prozent seiner Reserven verloren, während die Produktionskosten um 35 Prozent gestiegen sind. Zudem liegen die Verwaltungskosten im Schnitt um 50 Prozent über denen der Wettbewerber. Deshalb will das Unternehmen seine Verwaltungskosten senken und interne Arbeitsabläufe anpassen. Die rechtliche Trennung des internationalen Geschäfts von den russischen Beteiligungen ist ein weiterer Schritt in diesem Zusammenhang. Wintershall Dea rechnet damit, die Trennung bis Mitte kommenden Jahres abgeschlossen zu haben.Die BASF hält gut 70 Prozent an Wintershall Dea, der Rest gehört der Beteiligungsgesellschaft LetterOne. Der Konzern plant zudem, sich von allen russischen Beteiligungen zu trennen und arbeitet an Ausstiegsmöglichkeiten in Russland. Derzeit sondiert das Unternehmen auch die strategische Positionierung der Pipelinebetreiber-Holding Wiga, an der Wintershall Dea einen Unternehmensanteil von 50 Prozent hält. Der Rückzug aus dem Onshore-Pipeline-Geschäft wird ebenfalls geprüft.

