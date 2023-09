Spekulationen über Zinspause belasten Euro - Schwache Konjunkturdaten verstärken Unsicherheit

Der Euro ist am Dienstag auf den tiefsten Stand seit fast drei Monaten gefallen, nachdem Spekulationen über eine mögliche Zinspause der Europäischen Zentralbank (EZB) aufgekommen sind. Der EZB-Chefvolkswirt Philip Lane erklärte in einem Interview, dass er erwartet, dass die Kerninflation im Herbst zurückgehen wird und die Zweitrundeneffekte der Schockwelle bereits in diesem Jahr ihren Höhepunkt erreichen werden. Diese Aussagen haben den Euro belastet, da die Gemeinschaftswährung grundsätzlich von steigenden Zinsen profitiert. Zudem haben schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone die Erwartung einer Zinspause unterstützt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global zeigt, dass die Unternehmensstimmung im August weiter eingetrübt ist und auf eine wirtschaftliche Schrumpfung hinweist. Auch die im Juli gesunkenen Erzeugerpreise liefern Argumente gegen eine weitere Zinsanhebung. Der Dollar wurde durch diese Entwicklungen gestützt, ebenso wie durch schwache Daten aus China, wo sich die Stimmung im Dienstleistungssektor im August weiter eingetrübt hat. Die Auftragsdaten zur US-Industrie fielen hingegen besser als erwartet aus.Am Montag hat sich der Euro etwas stabilisiert, nachdem er zuvor auf den tiefsten Stand seit Mitte Juni gefallen war. Aussagen von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane über eine mögliche Zinspause der EZB haben die Spekulationen darüber verstärkt. Zudem hat sich die Unternehmensstimmung in der Eurozone weiter eingetrübt, wie der Einkaufsmanagerindex von S&P Global zeigt. Am Dienstag hat sich der Euro stabil bei knapp 1,08 US-Dollar gehalten. Schwache Konjunkturdaten aus China haben jedoch den australischen und neuseeländischen Dollar belastet. Die Stimmungsdaten aus dem Servicesektor im Euroraum sowie die Preisdaten von der Unternehmensebene werden im Tagesverlauf erwartet. In den USA werden Auftragszahlen aus der Industrie veröffentlicht.Insgesamt bleibt die Entwicklung des Euros unsicher, da die Spekulationen über eine Zinspause der EZB weiterhin bestehen und die Konjunkturdaten aus der Eurozone schwach sind. Die Entscheidung der EZB über ihre weitere Geldpolitik wird am 14. September erwartet.

Die Währung EUR/USD wird aktuell mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 1,072USD gehandelt.