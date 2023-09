Nemetschek Group stärkt Führungsteam für Wachstum: Neue Köpfe für KI, Kundenlösungen und Internationalisierung

Die Nemetschek Group, ein global führender Softwareanbieter für die digitale Transformation in der Bau- und Medienbranche, hat ihr Führungsteam für die nächste Wachstumsphase neu formiert und gestärkt. Das Executive Leadership Team (ELT) wurde erweitert, um agiler und schlagkräftiger bei Zukunftsthemen wie künstlicher Intelligenz (KI), kundenorientierten Lösungsangeboten und Internationalisierung zu agieren. Neben CEO Yves Padrines und CFO Louise Öfverström gehören dem ELT auch die Chief Division Officers (CDO) der strategischen Segmente des Konzerns an.Usman Shuja wurde zum CDO der Build & Construct Division ernannt und ist zudem CEO von Bluebeam. Zuvor war er Vice President und General Manager des Bereichs Connected Buildings bei Honeywell. Jon Elliott, der bisher die Division Build & Construct leitete und CEO von Bluebeam war, verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch, bleibt aber in beratender Funktion erhalten. Marc Nezet wurde zum Chief Strategy Officer (CSO) ernannt und ist auch CDO der Division Operate & Manage. Er kommt von der Schneider Electric Gruppe, wo er verschiedene leitende Positionen im Management und der Strategie innehatte.Die Division Planning & Design wird weiterhin von César Flores Rodríguez geleitet. In der Media & Entertainment Division bleibt David McGavran CEO der Marke Maxon. Mit der Neuformierung des Führungsteams will die Nemetschek Group ihre Technologieführerschaft in den Bereichen künstliche Intelligenz, Nachhaltigkeit, kundenorientierte Lösungen und Internationalisierung stärken.Die Privatbank Berenberg hat nach den personellen Neuigkeiten Nemetschek auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die Änderungen im Führungsteam markieren laut Analyst Nay Soe Naing einen bemerkenswerten Moment in der Unternehmensgeschichte und erwartet hervorragende Perspektiven für die neue Ära des Unternehmens.Die Nemetschek Group ist ein weltweit führender Softwareanbieter für die digitale Transformation der Bau- und Medienbranche. Das Unternehmen bietet intelligente Softwarelösungen für den gesamten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten sowie für die Entwicklung digitaler Inhalte. Die Nemetschek Group beschäftigt rund 3.600 Experten und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von 801,8 Millionen Euro.

Die Nemetschek Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 63,31EUR gehandelt.