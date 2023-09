thyssenkrupp AG: Top-Manager verlässt Vorstand - Suche nach Nachfolger gestartet! IG Metall fordert staatlich geförderten Industriestrompreis

Die thyssenkrupp AG plant eine bevorstehende Änderung im Vorstand des Unternehmens. Dr. Klaus Keysberg, der seit fast 28 Jahren in verschiedenen Top-Managementpositionen bei thyssenkrupp tätig war und seit Oktober 2019 Vorstandsmitglied der thyssenkrupp AG ist, hat beschlossen, seinen Vertrag nicht zu verlängern. Sein Vertrag läuft bis zum 31.07.2024, dem Tag seines 60. Geburtstags. Der Personalausschuss des Aufsichtsrats hat daher den üblichen Suchprozess gestartet, um dem Aufsichtsrat zeitnah eine Nachfolgelösung vorzuschlagen.Die IG Metall hat ihre Forderung nach einem staatlich geförderten Industriestrompreis bekräftigt. Dies sei unerlässlich für den Erhalt und die Entwicklung des Industriestandorts Deutschland, so die Zweite Vorsitzende der Gewerkschaft, Christiane Benner. Die Grundstoffindustrie, einschließlich der Stahlindustrie, sei ein zentrales Glied in der industriellen Wertschöpfungskette. Energieintensive Betriebe benötigen kurzfristige Unterstützung. Voraussetzungen für den Industriestrompreis sollten eine zeitliche Begrenzung, eine konkrete Transformationsperspektive sowie Standortgarantien und Tariftreue sein. Die Transformation der Wirtschaft müsse ohne Deindustrialisierung erfolgen, um die industrielle Zukunft Deutschlands zu sichern.Kommentar: Bei einem "normalen" Unternehmen könnte man diese Forderung nach einem staatlich geförderten Industriestrompreis unterstützen. Bei thyssenkrupp haben jedoch Politik und Gewerkschaften einen großen Einfluss, und sie möchten es weiterhin bequem haben. Wenn sie von Effizienzmaßnahmen hören, sind sie sofort dagegen. Effizienz ist für sie ein Fremdwort.

